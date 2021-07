Presentación en Madrid del libro 'Julios intensos', del corredor de encierros navarro Jokin Zuasti Urbano

El pasado 7 de julio Jokin Zuasti presentó su libro 'Julios intensos' en la Plaza de las Ventas de Madrid. El veterano corredor de la última parte del encierro de San Fermín no ha podido disfrutar de su afición por segundo año consecutivo, pero a través de este libro autobiográfico y fotográfico de 50 años de encierros por San Fermín, dice, “podrá disfrutar de la emoción que supone correr el encierro”.

En la presentación, el corredor contó que empezó a recopilar las fotos en los años 70: “Estas imágenes me han hecho revivir las situaciones, los recuerdos, la historia, el antes, ese día, etc...". En base a ellas, Zuasti ha ido construyendo el relato: “Es una autobiografía en torno al encierro done aparece mi vida personal; evidentemente, el nacimiento de mis hijos o tradiciones como el almuerzo del 7 de julio”.

En la presentación, a Zuasti le acompañaron amigos y corredores de encierros, como el neoyorquino Joe Dister o el diestro Ángel Gómez Escolar, que también toreó y corrió en Pamplona. Los asistentes al evento recibieron un pañuelico rojo, cortesía del Ayuntamiento de Pamplona, con la colaboración de Círculo de Navarra en Madrid y del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid.