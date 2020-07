Maya destaca el comportamiento ejemplar de la inmensa mayoría de las personas y de los establecimientos de hostelería del 6 al 14 de julio

Actualizada 15/07/2020 a las 11:45

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha resumido con las palabras “tenemos motivos para sentirnos orgullosos de nuestra ciudad” lo vivido en Pamplona entre el 6 y el 14 de julio, días en los que habitualmente se celebran las fiestas de San Fermín y que este año fueron suspendidas por la crisis sanitaria del Covid-19. Ha destacado que “Pamplona ha superado la prueba con nota” y que la inmensa mayoría de la ciudadanía y de los establecimientos hosteleros han sido responsables y no se han producido incidentes reseñables.

En el mismo sentido, ha señalado que esta semana “no ha pasado factura extra” en la situación sanitaria de Pamplona, ya que los brotes de la enfermedad detectados están en línea con el de otras ciudades, por lo que ha recordado que “no hay que bajar la guardia” y adoptar las necesarias medidas de precaución.

A pesar de haberse suspendido las fiestas de San Fermín, la información relacionada con Pamplona los días 6 y 7 de julio sumó 2.490 noticias, 6 horas de radio y televisión y 33.400 tweets. Por lo que respecta a la campaña #LosViviremos, que ha concienciado sobre la importancia de ser responsable durante estos días y ha ofrecido propuestas de diversión online seguras, ha superado las 830.000 visualizaciones de sus gifs,

El día 6 a las 12 horas se llenó aforo en Plaza Consistorial pero Plaza del Castillo no

Policía Municipal puso en marcha un dispositivo especial, en el que también participaron Policía Foral y Policía Nacional, para los días 6 y 7 centrado principalmente en el control de aforos. Estuvo coordinado desde un Puesto de Mando Avanzado situado en la Casa Consistorial. El objetivo era evitar aglomeraciones que pudieran dar lugar a posibles contagios y garantizar la seguridad sanitaria. El operativo policial estuvo integrado por más de 200 policías que, entre otros cometidos, controlaron los accesos a la Plaza Consistorial, Plaza del Castillo y 6 zonas del Casco Antiguo. Además de contabilizar las personas que entraban se comprobó que todas ellas llevaran las mascarillas de seguridad puestas.

La plaza Consistorial quedó cerrada al tránsito peatonal a partir de las 11.40 horas ya que se alcanzó el aforo máximo compatible con las medidas sanitarias actuales, llegando a las 480 personas en su interior. Sin embargo, con un aforo máximo de 3.600 personas, la Plaza del Castillo registró una entrada de 925 personas. En las zonas de Navarrería, Calderería, Estafeta, San Nicolás, Comedias y Jarauta, los días de mayor afluencia fueron 6 y 7 y las últimas horas de las tardes del 10 y 11 (viernes y sábado). Se realizaron varios cierres puntuales peatonales sin que se produjeran incidentes. La valoración del operativo policial ha destacado el comportamiento ciudadano, mayoritariamente de colaboración.

Solo un bar denunciado por exceso de aforo y una séptima parte de vidrio recogido

Además, se incidió en el cumplimiento de aforos dentro de los establecimientos de hostelería. Únicamente un local situado en la calle San Gregorio ha sido denunciado por sobrepasar el aforo máximo ya que en su interior se contabilizaron 197 personas cuando las permitidas eran 101. Además, otros 3 establecimientos fueron denunciados por incumplir el horario, que no fue ampliado ya que las fiestas habían sido suspendidas; 2 por permitir sacar bebida al exterior y 1 por molestias por música.

Otras denuncias realizadas estos días han sido a 9 bajeras de jóvenes: 3 por no tener licencia, otras 3 por incumplir el horario, 2 por superar el aforo y generar molestias al vecindario y otra por incumplir el horario y también provocar molestias.

Por otra parte, de manera previsora, se incrementaron ligeramente los servicios de recogida de basuras para mantener limpia la ciudad. Los datos aportados recogen que en los bares durante los Sanfermines pasados se superaron los 150.000 kilos de residuos de este tipo. Del 6 al 13 de julio de este año apenas se alcanzaron los 22.000 kilos, lo que supone una séptima parte del volumen habitual durante estos días.

Los vídeos compartidos 3.300 veces, llegando a más de 3 millones de personas

La suspensión de los Sanfermines 2020 ha estado marcada por la campaña de concienciación #LosViviremos, que ha llamado a la ciudadanía a ser responsable y dejar las celebraciones para el próximo año. Se han buzoneado folletos con forma de pañuelico que contenían consejos para mantener las condiciones de seguridad, y se han repartido carteles con la misma estructura en comercios y establecimientos de Pamplona.

Además, esta campaña ha elaborado seis videos -tres llamando a la concienciación ciudadana, uno con un mensaje internacional sobre la no celebración de los Sanfermines, otro con los sonidos del encierro, y uno último para enseñar a utilizar los gifs-, unos materiales audiovisuales que se han ido viralizando a lo largo de los días, llegando a compartirse en más de 3.300 ocasiones. Si se tienen en cuenta las visualizaciones realizadas en los perfiles en redes del Ayuntamiento y en los muros de las personas que los han compartido, los impactos totales superan los tres millones.

Una de las iniciativas virtuales que más acogida ha tenido ha sido la publicación de imágenes animadas relacionadas con los Sanfermines para poder utilizarlas en montajes fotográficos e ilustraciones. Estos nuevos gifs han superado en estos días las 830.000 visualizaciones, siendo los más utilizados los que recrean el chupinazo y el encierro. Teniendo en cuenta estas cifras, el Ayuntamiento ha decidido dejarlos online, para que se puedan seguir utilizando en adelante.

El 25% de medios digitales online internacionales llevaron los ‘no Sanfermines’ a portada

Los días 6 y 7 de julio en Pamplona se plasmaron en el mundo casi 2.500 noticias, entre medios digitales internacionales y prensa escrita nacional, autonómica y local. La crónica de esos dos días superó en España las 6 horas acumuladas en contenidos audiovisuales, tanto de informativos, como de programas en las cadenas de radio y televisión del país.

El no-inicio de las fiestas de Pamplona se convirtió, sin duda, en un referente informativo que fue ‘rebotado’ por las principales agencias internacionales de noticias REUTERS, ANSA, EFE o Associated Press, y que se reprodujo en las cabeceras on line de medios como The Guardian, The NY Times o USA Today. Del total de noticias digitales publicadas en el mundo (excluida España) un 71% lo fueron en el ámbito anglosajón. Son algunas de las conclusiones preliminares de un estudio encargado a la empresa especializada Seguimedia.

Una cuarta parte de los medios digitales on line internacionales llevaron los no Sanfermines a sus portadas y páginas de inicio. En un 10/12% de media de los contenidos estudiados, se insertaban los elementos de la campaña de concienciación ciudadana #LosViviremos, un discurso institucional basado en la ilusión, pero anclado en la prudencia y la responsabilidad personal de quienes han estado en la capital navarra entre el 6 y el 14 de julio.

33.400 tweets relacionados con los Sanfermines y la campaña #LosViviremos

En redes sociales, entre el 6 y el 7 de julio se publicaron más de 33.400 tweets relacionados con los Sanfermines y la campaña #LosViviremos, con un alcance potencial de más de 182 millones de usuarios. Las publicaciones, realizadas por casi 24.800 cuentas únicas, se sitúan en más de 371 millones de impactos potenciales. El estudio de la empresa pamplonesa Tweet Binder recoge que el hashtag más utilizado en estos tweets fue #LosViviremos (4.073 tweets), seguido del habitual #sanfermin (2.993) y de la etiqueta #sanfermines2021 (2.390), que recordaba la no celebración de las fiestas en el año 2020.

Entre los agradecimientos por el trabajo realizado, el alcalde ha recordado a Policía Municipal y a todos los cuerpos policiales; al personal sanitario; a los medios de comunicación; a las instituciones y los grupos municipales; al sector de la hostelería por mantener las medidas sanitarias necesarias y a peñas y locales que han cerrado estos días por responsabilidad. Por último, ha realizado un llamamiento a la responsabilidad y la prudencia recordando que el virus sigue ahí y hay que extremar las medidas de seguridad. En estos momentos, en Navarra hay 7 brotes activos, de los que 3 están en Pamplona.