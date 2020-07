Actualizada 06/07/2020 a las 19:56

Agentes de Policía Nacional junto con Policía Foral han tenido que cortar el acceso a Navarrería después de que un nutrido número de personas superaran el aforo en varias ocasiones durante esta tarde. El aforo autorizado por el Ayuntamiento era de 220 personas. La plaza de Navarrería concentraba por la tarde una notable afluencia, principalmente cuadrillas de jóvenes con ganas de fiesta.

El tiempo acompañaba lo que hizo que la mayoría de personas se reunieran en la calle: sentados en círculo con sus bebidas o de pie charlando con amigos. En esta parte de la ciudad se vivieron algunas aglomeraciones, incluso en algún momento del día, efectivos del servicio de limpieza utilizaron las mangueras para limpiar, y contribuyeron así a abrir algunos huecos entre las personas que se encontraban allí. Esta plaza dejaba una estampa colorida de blanco y rojo a la que le faltaban las mascarillas y el distanciamiento.

Pero, la fiesta no se limitó sólo a la calle. Los bares que rodean el perímetro de Navarrería también estaban llenos de gente. Tal es así, que El Mesón de la Tortilla decidió bajar su persiana al menos tres veces a lo largo de la tarde para poder mantener el aforo permitido de 75 personas, tal y como relata su gerente, Patxi: “No se puede renunciar al único día fuerte del año. Estamos desinfectando todo el rato”. Allí estaba la cuadrilla de Rebeca Plá, quien señalaba que tras comer en un bar alejado del centro, “hemos querido acercanos a donde estaba la fiesta. Aunque vamos con cuidado, queremos disfrutar del día”, comenta. Sin embargo, Paloma Dueñas, una joven de 21 años , relataba entristecida: “Me pongo la ropa y me siento disfrazada. Sales a la calle y el ambiente no es igual prácticamente no hay nada”.