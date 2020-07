Las preguntas llegaron a través de internet en un atípico DN en vivo sin público

Actualizada 02/07/2020 a las 06:00

"Si sanitariamente es mejor evitar los espacios cerrados, ¿por qué se prohiben en San Fermín los almuerzos en la calle?”. La pregunta la envió un lector y la respondió el director general de Salud, Carlos Artundo, confirmando que: “técnicamente, cualquier actividad es mejor realizarla en la calle que en lugares cerrados, para evitar en lo posible los contagios. “Y si se hacen en lugares cerrados, es muy importante ventilar”, añadió. El alcalde Enrique Maya quiso matizar al explicar que el Ayuntamiento ha pensado que, en esta situación es mejor no hacer un llamamiento a que la gente se junte para almorzar en la calle y evitar aglomeraciones.

Otra persona quiso saber si el director de Salud veía cierta relajación en los jóvenes y si hubiera sido preciso hacer una campaña de concienciación. Artundo indicó que en comparación a otras ciudades, Pamplona no estaba mal. “Pero es verdad que los jóvenes son los que menos utilizan las mascarillas, quizá porque no tienen tanta percepción de riegos. Y ahí intentamanos influir de forma más directa”.

Quizá el director de Salud se refería a la campaña que, la semana pasada, anunció la presidenta del Gobierno de Navarra María Chivite para concienciar a la población de la necesidad de seguir usando mascarilla, la higiene y la distancia social. “Es que si vives en sociedad, te tienes que proteger y proteger a los demás. Si no eres capaz de cumplir esta simple premisa, mejor es que te vayas al monte”, añadió Artundo.

Los lectores querían detalles sobre el aforo máximo establecido para el lunes, tanto en la plaza Consistorial como en la del Castillo, y uno de ellos consideró que el límite podría ser reclamo, en lugar de lo contrario. Así lo planteó alcalde, Enrique Maya. Este señaló que “las normas tienen cara A y cara B”. Aseguró que son “conscientes de que las dos plazas serán un reclamo el día 6 a las 12”. “Pero va a estar normal, estará la policía, cerrar no es el modo”, dijo y recalcó que “el objetivo es disuasorio” y que “los jóvenes se sienten más jóvenes y más fuertes y ha sido preciso un esfuerzo grande de comunicación”.

Preguntó un lector si, en el contexto de impacto económico negativo, la Casa de Misericordia tiene previsto “aumentar las cuotas que pagan los residentes”. La respuesta fue tajante. “No se contempla, tenemos otras preocupaciones, como las unidades asistenciales”, expresó José Mª Marco. Y no solo él, también el alcalde vio oportuno contestar, como presidente de la Casa de Misericordia: “No se subirán las cuotas, se trabaja en el nuevo modelo de residencia y el espíritu de la casa no se va a perder, el que tiene recursos pagará y el que no, no”, incidió en la reflexión que poco antes había hecho Marco.

José María Marco (Casa Misericordia): “Los Sanfermines de 2021 podrían ser los de la vieja realidad”

“Cuando se sale de una época mala y triste redoblas tus ganas de alegría, y si además los parámetros sanitarios nos permiten esa vacuna que podría llegar con los avances, pienso que van a ser unos fantásticos Sanfermines”. Para José María Marco, presidente de la comisión taurina de la Meca, las fiestas de Pamplona de 2021 podrían ser, parafraseando al Gobierno, “los Sanfermines de la vieja realidad”.

Ana Beriáin (Hostelería navarra): “Ojalá sepamos transmitir la esencia de la fiesta a quienes nos visitan”

Para Ana Beriáin, presidenta de la Asociación de Hostelería de Navarra, las fiestas del año que viene van a ser “muy intensas”, y las mejores. Ella abogó ayer para que se vuelvan a ver en las calles de Pamplona los valores que siempre han tenido los navarros, “pero que quizá han dejado de percibir quienes nos visitan”, por eso recalcó: “ojalá sepamos transmitirlos, con esa esencia, a quienes nos visitan”.

Enrique Maya (alcalde de Pamplona): “Sanfermines más limpios y con gente que venga a disfrutar con normalidad”

El alcalde de Pamplona se imagina los Sanfermines del año que viene muy parecidos a los que hemos disfrutado hasta ahora, “con las mejoras que se puedan dar, es decir, más limpios, con más gente que venga a disfrutar con normalidad de unas fiestas que son de calle y estar juntos. Espero que este maldito virus nos permita volver a estar juntos, disfrutando y manteniendo la esencia de lo que es San Fermín. Y mejorar en los aspectos negativos”.

Carlos Artundo (Salud): “Las de 2021 serán fiestas más saludables, con valores genuinos”

Con “ganas dobles” cree Carlos Artundo, director general de Salud, que viviremos los Sanfermines de 2021. “Dobles porque habremos perdido los de este año, pero lo vamos a hacer con tranquilidad y responsabilidad“. Serán también unas fiestas más saludables, “en el sentido de vivirlas con alegría compartida, fraternidad, solidaridad y respeto, valores tan genuinos de la fiesta y de la vida”.

