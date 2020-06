Actualizada 14/06/2020 a las 08:43

Cincuenta años lleva Merche Ruiz de Galarreta Solchaga en Cruz Roja, desde que cumplió los 16 y “acompañaba a unas monjicas a enseñar a leer a los gitanicos”. En aquellos primeros 70 aun no dejaban a las mujeres ayudar en el recorrido del encierro; tampoco en la plaza de Toros. Pero a los dos sitios llegó antes de acabar la década. Y allí sigue este rostro conocido de los Sanfermines, de las Javieradas y de tantos sitios donde colabora la entidad. No es extraño haberse cruzado con ella en algún evento multitudinario, tampoco en urgencias del Hospital de Navarra o de Virgen del Camino, donde ha trabajado 39 años.

Convive estas semanas con sentimientos encontrados. Como tantos ciudadanos. Como pamplonesa está triste porque no hay Sanfermines, como voluntaria navega en la incertidumbre y le pesa la responsabilidad: “Sabemos que algo habrá y tenemos que estar preparados”. Serán raras esas mañanas sin aplausos en paso por el callejón de la plaza de Toros camino de los puestos del encierro.

¿Desde cuándo en Cruz Roja?

Desde enero de 1970.

¿Con cuántos entró?

Tendría 16, yo creo, tengo ahora 66.

¿Cómo entró?

Vivo cerca de Cruz Roja, mi madre había sido Dama de Cruz Roja que eran enfermeras, a mí siempre me había llamado la atención la Cruz Roja y vine con las monjicas que estaban aquí en la Clínica y solía acompañarles para enseñar a los gitanicos a leer, hacer cosas con ellos... Luego ya pude entrar a ser Dama, la antigua enfermería, me quedé más tarde como monitora voluntaria y, mientras, me contrataron en Virgen del Camino, en Urgencias, de auxiliar de Enfermería y seguí siempre de voluntaria. Técnico no he sido nunca aquí.

¿En el hospital cuántos años?

Los dos últimos años estuve en Virgen del Camino, los anteriores en el Hospital de Navarra, en total 39 años en el Complejo Hospitalario.

¿En Sanfermines desde cuándo?

En el encierro no entré hasta el 71, pero solíamos ir a Santo Domingo, luego ya a partir del 73 nos dejaron entrar en el recorrido del encierro a las mujeres, pero la labor de Cruz Roja en el encierro viene del siglo XIX. En la Plaza nos permitieron en el 74, hasta entonces no.

¿Desde entonces el patrón de organización se repite?

Todos los años cubrimos todos los puestos de socorro, estamos casi 350 personas de Cruz Roja, entre socorristas, enfermeras, médicas, cubrimos todos los puestos, en la plaza, tras el encierro, cubrimos hasta después de las vaquillas. Luego atendemos otra serie de servicios que nos pide el ayuntamiento, como puede ser Antoniutti, la Media Luna, algunos conciertos... estamos en las corridas, también tenemos retén y lo que llamábamos coctelera que montábamos en el colegio Vázquez de Mella, para atender problemas etílicos.

¿Cuántas personas colaboran en total?

Entre 350 y 400, vienen de toda Navarra y de otras comunidades.

El dispositivo, ¿lo preparan con mucha antelación?

Lo tenemos medio preparado, pero nos metemos de lleno en cuanto acaban las Javieradas. Hacemos convocatoria a nivel nacional, ‘Pamplona se prepara’, hablamos con el Gobierno de Navarra y Sos Navarra y con el ayuntamiento y lo tramitamos todo y empieza la formación de los grupos antes de acudir al lugar de servicio. En Sanfermines estamos desde las seis y media de la mañana y son prácticamente 24 horas hasta que terminan las fiestas. Es importante la labor de comunicación y de coordinación de ambulancias... sobre todo en el encierro. Hacemos una memoria de todo lo que hemos hecho en todos los Sanfermines.

¿Cuándo supieron que no habría fiestas en Pamplona del 6 al 14 de julio?

Ya en la primera Javierada, cuando vimos todo lo que se nos venía encima dijimos: por si acaso vamos a preparar. Ahora estamos hablando con Protección Ciudadana porque sabemos que se van a montar cosas, entonces hace falta saber qué es lo que quieren de nosotros y de todas maneras montaremos un retén seguramente, todavía no lo tenemos especificado, pero ya estamos haciendo reuniones. Tendremos gente, por si acaso, por si nos avisan. Estamos pendientes de que Protección Ciudadana nos llame y nos diga: Cruz Roja, necesitamos que hagáis esto, esto y esto. Y nosotros, aparte de lo de Pamplona, prepararemos a la gente por si hay alguna actividad o algún imprevisto más gordo, una explosión..., puede pasar. Tenemos un grupo de personas preparadas y de guardia, 24 horas. Luego seguimos, como siempre, pendientes de los servicios que nos pidan y que nos digan que se van a cubrir.

Y todo esto compaginado con una ingente labor en la pandemia

Sí, además de lo que se está haciendo con la pandemia, nos estamos reuniendo, hablando con protección ciudadana, con Sos Navarra, con el Gobierno, no son oficiales, pero sabemos que aunque no haya Sanfermines va a haber cosas, bueno, actividades, perdón. Y, sí, tenemos que hacer previsiones, no podemos coger a un voluntario y decirle te vas a casa y al cuarto de hora pedirle que venga, entonces... Hay que tener gente, más o menos. Cruz Roja está para lo que se necesite, sabemos que va a haber comidas, va a haber personas con alcohol de más, entonces a lo mejor hay que montar un hospitalillo, más pequeño por echar una mano a los hospitales y a los servicios de urgencias, todo depende de lo que nos digan, estamos un poco a expensas de lo que nos puedan pedir.

¿Y usted estará en fiestas?

Sí, sí, yo aquí ya estoy dispuesta, todos los años para las seis de la mañana estoy aquí y antes a veces me iba a las dos de la mañana, porque se cubrían los fuegos artificiales. Yo aquí de servicio, para algo soy la presidenta de Pamplona y vicepresidenta de Navarra, aquí tengo que estar, aunque no haya fiestas, específicamente Sanfermines, pero sabemos que cosas se van a hacer.

¿Le dio pena que se suspendieran los Sanfermines o fue de algún modo un alivio?

Como persona de Pamplona me da muchísima pena, porque soy pamplonesa 100% algodón. Y de Cruz Roja también porque la gente voluntaria disfruta cubriendo los servicios. ¿Más tranquilidad?, sí, pero tenemos esa incertidumbre de que no sabemos qué va a pasar.