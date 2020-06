Xabier Aldaz: "No podemos perder el tiempo lamentándonos, hay que seguir"

02/06/2020

Tuvo una mañana entretenida este lunes Xabier Aldaz Ayerra. Apenas paró por la oficina de la carpintería familiar de Puente la Reina, estuvo viendo obras, de un lado para otro. Un lunes más. Pero no era uno más. Casi inevitable mirar al calendario, primer lunes de junio, el que marca el comienzo del montaje del vallado de Sanfermines. Y si no se acordaban ellos se lo recordaríamos nosotros. Una foto fija en los medios de comunicación locales, esos primeros tablones, pino insignis roncalés, con los que algunos ya huelen a toro. Un peldaño imprescindible en la cuenta atrás. Ellos ya piensan en la de 2021. “Como todo el mundo”, tira de lógica el portavoz de la saga de carpinteros que da forma a los tablones más mediáticos para convertirlos en una suerte de alfombra roja de la ciudad. Esos 900 postes y 2.700 travesaños y 2.500 cuñas con 70 puertas, cifras para la historia que descansarán un año más a orillas del Arga, en la Rochapea, en los corrales del Gas. “No sé, este año no hemos ido por allí”, evidencia Aldaz.

¿Hubieran empezado este lunes con el montaje?

Sí, bueno, antes están los trabajos previos, supervisar el estado del material que se guarda en los corrales del Gas, si la humedad del invierno les ha afectado... (Normalmente renuevan un 2% del material cada año). Pero sí, o el primer lunes de junio, o el día 1 comenzamos a montar en la calle, aunque semanas antes vamos preparando el material.

¿Cómo y cuándo se enteraron de la suspensión de los Sanfermines?

El 21 de abril a través de los medios de comunicación, como todo el mundo, supongo. Tampoco nos tenían por qué avisar antes. Este es un encargo que nos hace la Casa de Misericordia y que este año no tenemos. Pero como todos lo dábamos por hecho.

¿Cuántas personas trabajan en el vallado?

En el montaje desde el 1 de junio cuatro o cinco personas. (Se empieza desde el callejón de la Plaza de Toros, la zona menos transitada, luego continúan por Santo Domingo y finalmente se adentran en el trajmo central). En los nueve días de Sanfermines entre 60 y 70 personas, porque en esos días el trabajo es muy intenso en una hora hay que montar y desmonta. Son contratos eventuales que este año no haremos. Pero bueno, es una parte mínima en relación a todo lo que se mueve durante los Sanfermines, tal vez sí es más visible, para lo bueno y para lo malo.

¿Entonces este año no montarán nada, no han recibido ningún encargo vinculado a los Sanfermines?

No se va a montar nada, no hay noticias, pero este año hay otras prioridades y es lo que tiene que ser.

¿Entonces piensan ya en 2021?

Desde el primer día. Nosotros y todos, creo.

Y ahora ¿siguen con su actividad habitual?

Sí, en locales, en viviendas...seguimos con la carpintería.

Pero este año tal vez puedan coger vacaciones en Sanfermines, tomarse esos días libres

No creo, tanto como eso no. La fábrica de Puente la Reina seguirá abierta y, al final, como seguimos con el trabajo no echamos tanto en falta los Sanfermines.No, para nada, no podemos perder el tiempo lamentándonos por el trabajo al menos no. Sí, tal vez más en el aspecto emocional, por la fiesta en sí.