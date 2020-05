28/05/2020

Sobre la mesa, los almuerzos. Pero sobre una mesa virtual y una propuesta culinaria que se espera no se convierta en multitudinaria el 6 de julio. Porque esta es una de las preocupaciones que esta, en la Mesa de San Fermín, mostró el equipo de gobierno de Navarra Suma durante la cita telemática que reunió a una treintena de representantes de los 53 colectivos -más otros nueve pero estos sólo con voz y sin voto- que conforman este espacio de encuentro de la fiesta.



Se conocía que, a pesar de haberse suspendido San Fermín, muchos no han querido renunciar del todo y se han apuntado a una tradicional celebración antes del chupinazo, la de los almuerzos. Así, numerosos bares están recogiendo reservas para esa cita culinaria y desde el Ayuntamiento se teme que eso pueble de gente el centro de la ciudad.



Ayer, tanto el alcalde Enrique Maya (Navarra Suma) como su compañera de grupo y edil de Cultura María García-Barberena apelaron de nuevo a la responsabilidad, tanto de colectivos como de vecinos. A los primeros, se les pidió que no organicen actos en recuerdo a los Sanfermines. Y a los segundos que, si quieren hacer un almuerzo, respeten lo estipulado por la fase en la que en ese momento nos encontremos. Y se recordó que para estas fechas Navarra habrá entrado ya en la 3, donde la máxima ocupación es del 50% en los bares; o estará inmersa en la llamada nueva normalidad, en la que presumiblemente también habrá una limitación de aforos. “Así que, por favor, que se queden en sus barrios, que no busquen la alternativa de la calle en el centro”, deseó ya fuera de la mesa Enrique Maya.



PROMESA DE LOS TXISTULARIS



De los colectivos presentes, fueron los txistularis los que se comprometieron a no organizar ninguna actividad con reminiscencias sanfermineras. Por su parte, desde la Federación de Peñas se emplazó a otro encuentro de la mesa, máxime si había cambiado la situación actual del estado de alarma. Tras el término de la reunión, la edil de Cultura dijo que no tenía ningún inconveniente en volver a convocarla y se congratuló, añadió, por el tono comprensivo y el buen talante de los asistentes de ayer.



María García-Barberena reiteró una vez más que su área municipal no prepara ningún programa alternativo para San Fermín, sino el propio del verano y que esta vez no se interrumpirá por Sanfermines. Es decir, que los civivox o las salas de exposiciones, como la de la Ciudadela, estarán abiertas todo el mes de julio.



Precisamente, el recinto amurallado se convertirá en el centro de los espectáculos al aire libre con una oferta cultural sobre un escenario para acoger danza, música, teatro o, incluso como ocurrió el año pasado con el Festival de las Murallas, actuaciones ligadas al circo. Paralelamente, se quiere organizar en cada barrio -con pequeños escenarios- sus propias actividades con colectivos o artistas locales. Y en lugares cercanos a las calles comerciales o a los establecimientos hosteleros. “Pero nos preocupa cómo se va a poder limitar el aforo a estas citas”, reconoció María García-Barberena. “Y de si se nos ocurre la fórmula dependerá su viabilidad”.

