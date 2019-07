¿Es sensato en San Fermín tentar a la suerte el día 13?

Actualizada 13/07/2019 a las 06:56

Y ya hemos llegado al día 13, octavo día de fiestas y séptimo encierro de San Fermín. Pero día 13 al fin y al cabo. Trece, trece,

trece... ¿mala suerte el día 13?

El 13 de julio de 2005 un mozo que corría su primer encierro entró en la plaza, cruzó el coso y se adentró en los toriles ante el asombro del público que no pudo hacer nada por evitarlo. Los toros de Fuente Ymbro también entraron. ¿Suerte o mala suerte? Porque agentes de Policía Municipal consiguieron sacarlo del recinto asustado y aturdido. Era día 13.

Día trece y sanfermines, ¿perfecto para probar suerte en el encierro?

Dice la lógica que no tendría que influir el hecho de que sea día 13 y muchos corredores señalan que influye más el que sea fin de semana o el nombre de la ganadería. Pero los que sufren triscadeifobia, o sea, miedo al número 13, no atienden a la lógica. Evitan este número a toda costa y han hecho que algunas aerolíneas hayan retirado esa dichosa fila de sus aviones para no perturbar la paz de nadie.

Pero seguimos en Sanfermines y la fiesta está a punto de terminar, ¿es sensato tentar a la suerte el día 13?

En la historia del encierro han muerto 16 personas. De esas 16, cuatro fallecieron en día 13, concretamente en los años 1924, 1980, carrera en la que perdieron la vida dos personas, y 1995. Pero el día 10 viene a quitarle el gafe al 13, ya que de esos 16 fallecidos, otros cuatro tuvieron lugar en los encierros del día 10.

No obstante, los triscadeifóbicos no cambian de idea. En el último montón en el encierro, en el que resultaron heridas 21 personas, hay un doble 13, ya que el hecho tuvo lugar el 13 de julio de 2013. Los montones más recordados de la historia de San Fermín se recuerdan más en el día 7 que en el 13, pero el día 13 acumula 3 montones en ese día, muy de cerca del 7, al que se le atribuyen 4 montones históricos.

Este año la suerte del 13 la va a probar la ganadería de La Palmosilla. Se estrenan en Sanfermines y lo hacen este sábado, sí, día 13. ¿Suerte o mala suerte?

