David Úbeda, herido en el mismo percance que el corneado en Telefónica

En la cogida en el brazo del mallorquín Said Antón Gutiérrez se vio implicado otro de los corredores habituales del encierro, David Úbeda Flores, de Hellin (Albacete) y 41 años. Cayó justo delante de él y fue trasladado al Complejo Hospitalario de Navarra, donde fue atendido de traumatismos y contusión en tobillo.

Este percance ha puesto fin a sus encierros estos Sanfermines, justo el día que cumplía 25 años acudiendo a Pamplona y corriendo desde el final de Estafeta.

“Independientemente de lo que tengo físicamente, estoy un poco triste porque se se han acabado los Sanfermines este año. Ya no hay más encierros. Hacía mucho tiempo que no pasaba por el hospital y este año dos veces. Iba corriendo con el tercer toro y lo llevaba detrás y no he podido avanzar porque había mucha gente. Nos han arrollado a todos los que estábamos en la línea, dos o tres hemos caído al suelo. La manada que venía detrás me ha pisado y realmente no sé cómo me he hecho el esguince. Me he levantado y tenía ya una bola en el tobillo”, recordaba sobre el percance.

Úbeda, desde su experiencia, también quiso valorar la polémica generada con la situación actual de los encierros: “Cada vez se está perdiendo más la esencia. Se está desnaturalizando y se está convirtiendo en unas carreras de obstáculos, más con el antideslizante, los toros y cabestros tan preparados. La gente lo que hace es arriesgar más por intentar coger toro, lo que produce este tipo de incidentes y de encierros”.

