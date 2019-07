Actualizada 07/07/2019 a las 12:10

Todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Pamplona han coincidido en declaraciones en destacar el buen ambiente que se ha vivido en la ciudad durante las primeras veinticuatro horas de Sanfermines.



El alcalde Enrique Maya, de Navarra Suma, ha afirmado que hasta el momento la fiestas "van estupendamente", "todo con muy buen ambiente desde el chupinazo, donde hubo ese pequeño incidente que se solucionó sin mayores problemas".



"Lo que me transmiten que es estas primeras horas han transcurrido con normalidad, por lo que me siento muy feliz y muy contento de ser alcalde de Pamplona en Sanfermines", ha dicho.



Y en relación a la concejal abertzale Maider Beloki, que ha acudido al hospital con dolores en el cuello después de que este sábado la Policía Municipal impidiera que se sacara una ikurriña a uno de los balcones del Ayuntamiento durante el chupinazo, Maya ha señalado que no tenía ninguna información al respecto: "Es la primera noticia, a mí nadie me ha dicho anda".



El exalcalde y portavoz de EH Bildu, Joseba Asiron, ha valorado también el ambiente festivo en las calles de Pamplona pero no así lo sucedido este sábado en el Consistorio.



"Me parece lamentable" y "terrible" lo ocurrido, ha subrayado, y deseado que "no sea nada" el problema de Maider Beloki y que pueda reincorporarse a las fiestas.



Para la socialista Maite Esporrín, "en general, las fiestas van bien", y es que el inicio "es lo más bonito porque está todo por vivir", y ha confiado en que transcurran hasta el día 14 con la normalidad inicial, aunque esta noche ha tenido la sensación de que para ser sábado "no había demasiada" gente.



Sobre "el incidente de las banderas" ha sostenido que la ikurriña "no debe estar" en el Ayuntamiento porque no es la bandera de Navarra y en cumplimiento de ley de símbolos, por lo que "la inconsciencia es de quien la saca".



La portavoz de Geroa Bai, Itziar Gómez, ha considerado "lo más importante que la mayoría de pamploneses y pamplonesas se reconocen en unas fiestas con toda la alegría y toda la emoción que despiertan, y sobre todo desde el respeto a todas las personas".



Ha lamentado sin embargo "el trato vejatorio" que asegura que, a su juicio, recibieronalgunos concejales, por lo que, según ha precisado, "intercedí de alguna manera, dejando claro que no saqué ninguna bandera sino que exigí el trato digno que nos merecemos los corporativos".

San Fermín en tu móvil con DN+ por sólo 4,99€ por 3 meses Suscríbete

Etiquetas Ayuntamiento de Pamplona

Selección DN+