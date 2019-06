Actualizada 24/06/2019 a las 13:03

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha afirmado que Pío XII es "prioridad uno" para su equipo de gobierno y ha destacado que su objetivo es poder mantener antes de las fiestas de San Fermín una reunión con los comerciantes de la zona.



Maya, que ha atendido a los periodistas al término de una recepción en el Consistorio, ha puesto de relieve que su gobierno tiene "un plan" para Pío XII, si bien "ahora estamos en un momento complicado, de reestructuración y organización de todo".

Según ha indicado, a esto se suma que son "malas fechas" por la proximidad de las fiestas de San Fermín y ha remarcado que también para los comerciantes es un momento "complicado" para "dedicar tiempo a cosas que no sean sus negocios".



En cualquier caso, el alcalde ha afirmado que "en el momento que estemos ya en disposición de montar esa reunión los vamos a hacer" y ha avanzado que su objetivo es que sea antes de Sanfermines. "Vamos a ver si somos capaces de tener esa reunión ya, porque la documentación y las ideas ya las tenemos", ha remarcado.

MÁS ESPECTÁCULOS EN LOS FUEROS

Por otro lado, sobre la programación de las próximas fiestas y si se baraja algún cambio, Enrique Maya ha explicado que están estudiando la posibilidad de organizar en la plaza de los Fueros algún espectáculo más porque hay "hueco".



"Lo demás está ya todo muy organizado y no hay ninguna instrucción para que lo que ya está organizado se eche para atrás. Cuesta trabajo organizar las cosas y vamos a respetarlo, pero si podemos aportar un poquito más a los espectáculos en Fueros lo haremos", ha declarado.

OPOSICIONES DE TÉCNICOS

En otro orden de cosas, preguntado por la decisión de la Junta de Gobierno Local de revocar dos oposiciones para la provisión de dos plazas de técnico de Juventud y otras dos de técnico de Igualdad, el alcalde ha afirmado que "nuestra nueva estructura requiere de un poquito más de reflexión y no consolidar una serie de plazas que estaban lanzadas".



Ha cuestionado, además, "el peso excesivo del euskera, como en casi en todas las plazas que ha sacado el anterior gobierno". "Si queremos los mejores técnicos habrá que buscar a los mejores, no a los que sepan euskera", ha sostenido.



En este sentido, ha mostrado su oposición a la nueva ordenanza del euskera y ha considerado que "mucho más allá de que determinadas plazas requieran ese perfil de euskera, no en todas es necesario".

"Por todas esas circunstancias hemos decidido pararlo porque estábamos a tiempo de hacerlo, tal y como estaba la convocatoria todavía era posible", ha subrayado.

PROCESIÓN DEL CORPUS

Por otro lado, preguntado por su participación en la procesión del Corpus este domingo en Pamplona, Enrique Maya ha manifestado que "siempre" ha ido a este acto como concejal y ha considerado que "un representante público tiene que estar en todos aquellos actos que son importantes para los ciudadanos".



"En el momento que hemos recuperado la Alcaldía lo he hecho pero ya con la vara de mando en la mano y con el distintivo de alcalde. Tengo que estar ahí y, además, los ciudadanos lo agradecieron", ha destacado Maya.



Ha valorado, además, "ese detalle que parecía imposible, pero era posible recuperar la hierba, los pétalos" y ha resaltado que han querido "reforzar" con este "detalle" y la presencia institucional "lo que significa la procesión del Corpus" para Pamplona.

A este respecto, ha explicado que "lo que nosotros aportemos porque hemos decidido nosotros que ocurra lo pagaremos, eso es así y no me duele decirlo". "El Ayuntamiento costea cosas que se hacen en la ciudad, que los ciudadanos quieren y por el hecho de ser un acto religioso no va a dejar de hacerse", ha concluido.

