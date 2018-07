Padilla se prepara para San Fermín tras la aparatosa cogida en Arévalo

El torero Juan José Padilla no piensa rendirse, y todavía menos faltar a la cita en una de sus ferias del toro favoritas: la de Sanfermines en Pamplona. Lo ha dejado claro a través de las redes sociales y en diferentes medios mediante una rotunda declaración: "No veo motivo para no estar en Pamplona".

Declaraciones de Juan José Padilla : « No veo motivo para no estar en Pamplona » — Juan José Padilla (@Padillaelpirata) 8 de julio de 2018

Tras la aparatosa cogida que sufrió el pasado sábado 7 de julio en Arévalo, casualmente el día de San Fermín, el torero se puso en manos de su médico de confianza, el doctor García Perla. El astado le arrancó parte del cuero cabelludo, por lo que necesitó nada más y nada menos 40 grapas.

Padilla superó con éxito las pruebas del tac y del escáner, por lo que se recupera de una herida que no le ha provocado daños en el cerebro. El torero suma cicatrices, pero estas no son un impedimento para seguir disfrutando de lo que le apasiona.

En las redes sociales se han sucedido los mensajes de ánimo y algunos no dejan de denominarle como "invencible". Este viernes, 13 de julio, 'el pirata' saltará al ruedo de la plaza de toros de Pamplona y compartirá cartel con Cayetano y Roca Rey.

Juan José Padilla en manos del doctor García Perla para la cura de la herida sufrida ayer en Arevalo. Las pruebas del tac y del escáner superadas con éxito https://t.co/epgjHqgkAT — Juan José Padilla (@Padillaelpirata) 8 de julio de 2018

Son de otra pasta y él, concretamente, más.

Reaparecerá el viernes en Pamplona.#Padilla pic.twitter.com/ztpHt5l7tK — Jorge Cortés (@jorgecortes74) 8 de julio de 2018

