Me gusta este rincón de Pamplona que no es un rincón y me gusta esta plaza a la que le gustaría ser una plaza. Tiene nueve bancos de piedra y siete árboles adolescentes que dan sombra ayudados por dos gigantes que crecen desde el río y desde el otro siglo. No cabe más en ese palmo de Errotazar, entre los nuevos corrales del Gas y el cauce del Arga. Retales del planeamiento: tiras de la sisa, subes el dobladillo, y mira tú de qué callada manera puede nacer una plazuela, desafiando las le

