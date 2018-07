Asiron considera "magnífico" el inicio de las fiestas, con una imagen "preciosa" de Pamplona

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha considerado "magnífico" el inicio de las fiestas de San Fermín de este año, "un arranque muy bueno y ahora a mantener".



En declaraciones a los medios de comunicación, Asiron ha señalado que la imagen que envió este viernes Pamplona "a todo el mundo" es "preciosa" y ha añadido que durante la pasada noche "parece ser que no ha habido cosas reseñables".



Asiron ha señalado que no ha habido de momento ningún problema destacable, "siempre hay cosicas, incidentes pero los normales, habituales y vamos a seguir intentando por todos los medios que no se produzcan más". Ha destacado el alcalde que no se ha registrado ninguna denuncia por agresión sexista" por lo que ha indicado que "estamos contentos".

Tras comentar que durante el primer encierro ha habido "alguna cosica", ha resaltado el "ambiente muy bueno" de la Procesión del Santo.



Joseba Asiron ha manifestado que "la gente ha estado muy bien, ha estado respetuosa, aplaudían a quien querían aplaudir y al resto lo trataban con respeto, que es como tiene que ser". "Lo dije al principio, que espero unos Sanfermines donde se respeten todas las identidades, identidades de género, identidades políticas... absolutamente todas", ha dicho, para señalar que "así serán mucho mejores fiestas".

