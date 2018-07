Lleva siempre un ‘pañuelico’ rojo anudado en el bíceps izquierdo desde hace cuatro años; aunque no sea San Fermín. Y no se lo desanudará nunca porque ya forma parte de su piel. El santo morenico, los adoquines de la calle Estafeta, el vallado y el electrocardiograma que le realizaron cuando le corneó un toro en Tafalla en 2007 completan el particular mural sanferminero que el pamplonés Carmelo Buttini luce en los brazos. Tres tatuajes representan la pasión que este corredor de enc

Selección DN+