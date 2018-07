Mujeres navarras rechazan vestir con camisetas negras en el Chupinazo

Ninguna mujer en San Fermín y camisetas negras en el Chupinazo. Estas dos iniciativas, ninguna de ellas abanderada por mujeres navarras, recorren las redes sociales en los últimos días con la pretensión de rechazar la libertad provisional de La Manada y condenar las agresiones sexistas, al mismo tiempo que desvirtúan los Sanfermines.

Así lo sienten muchas navarras, que se han indignado con las que consideran “llamadas al boicot” -según comentan, emprendidas desde Valencia- y han salido en defensa de sus fiestas, de la libertad de disfrutarlas sin dar más pábulo a los agresores y del gran movimiento social en Pamplona en contra de esta lacra.

Yo me molesto. Fuimos las primeras en salir a la calle el día 7 después de lo ocurrido la noche del 6 y no hemos dejado de movilizarnos desde entonces. Las cosas no solo pasan en sf, por que no sale la mierda de las demás fiestas populares de España? Dejar de imponer sin saber.