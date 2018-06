Una cosa son los Sanfermines y otra cómo se los cuentan a los que nunca han oído hablar de ellos. A los que no se han extasiado con el olor de los churros de la Mañueta tras una noche en vela, a aquellos que no han bailado con las dianas, ni se han emocionado con la jota a San Fermín. A quienes no saben lo que es un cabestro, ni han saboreado las magras con tomate, ni mucho menos han recibido un vergazo de Caravinagre. Hemingway se encargó de contar su experiencia en el libro ‘Fiesta

Selección DN+