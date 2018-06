Motxila 21 lanzará el Chupinazo de estos Sanfermines

El grupo Motxila 21, de la Asociación Síndrome de Down, lanzará el Chupinazo de 2018 tras ser la candidatura elegida en la votación organizada por el Ayuntamiento de Pamplona que ha contado con la mayor participación de las celebradas hasta ahora.

En el tercer año en el que el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha delegado la elección de quien lanza el Chupinazo han votado 12.213 personas, un 24% más que en 2017. Hasta ahora el proceso participativo más concurrido de los organizados por el Consistorio pamplonés había sido el de la primera votación para el Chupinazo, la de 2016, que contón con 9.830 participantes seguido por el de la de elección del Cartel de San Fermín del año 2009 cuando se contabilizaron 9.782 votos.

Ha sido el alcalde quien ha anunciado el nombre de la entidad elegida en una rueda de prensa en la que también han participado los dos jóvenes que saldrán este año al balcón de la Casa Consistorial para dar comienzo a las fiestas: Ibai Ganuza y Leire Zabalza. En el acto también han participado Mari José Leoz y Ainhoa Lizarraga, voluntarias de la asociación.

Por lo que respecta al número de votos recibidos por las cuatro candidaturas, el grupo Motxila 21 ha alcanzado 5.098 votos lo que supone el 42% del total mientras que ‘Rastrojo’, como reconocimiento a la labor de los pastores en el Encierro, ha sumado 4.607 (38%). Chrysallis Nafarroa, una asociación de familias de menores en situación de transexualidad, ha sido elegida por 1.463 personas (12%) y Los Amigos del Arte, agrupación que este año cumple su centenario participando en la vida musical de la ciudad, han recibido 1.945 votos (8%).

Todas ellas fueron propuestas por organizaciones de la Mesa de los Sanfermines y se enfrentaron en una votación popular.

De las 12.213 personas que han participado en la votación, 10.839 (el 89%) han votado a través de las páginas web www.pamplona.es y www.sanferminoficial.com. Con el proceso participativo abierto entre el 7 y el 21 de junio, otras 770 personas lo han hecho en las urnas instaladas en los centros de la Red Civivox (un 6%) y 604 han votado a través del Teléfono de Atención Ciudadana 010 (5%).

Las cuatro candidaturas que han participado en la votación fueron propuestas, como en años anteriores, por las 58 asociaciones presentes en la Mesa de los Sanfermines. La candidatura del grupo Motxila 21 fue presentada por Euskal Herriko Txistulari Elkartea, ‘Rastrojo’ por la Asociación Cultural Gigantes de Pamplona, la de Los Amigos del Arte por la Fundación Municipal Teatro Gayarre, Chrysallis Nafarroa por Kattalingorri.

Motxila 21, encargado de leer el pregón navideño en la Plaza Consistorial en 2015, es el grupo musical de la Asociación de Síndrome de Down de Navarra. Desde sus inicios sobre los escenarios en 2005 quedó claro que su trabajo era apostar por la inclusión a través de la música. Apostando por el rock, estos jóvenes navarros han ofrecido más de cien conciertos en los que han presentado sus numerosos trabajos musicales, algunos con colaboraciones de reconocidos músicos como El Drogas, Kutxi Romero, El Piñas, Porrotx, Ara Malikian, Fermín Goñi, Fermín Muguruza, Jesús Cifuentes, Fito Cabrales, Gari, Javier Coronas, Txistularis de Bruña-Pamplona o la Banda Municipal La Pamplonesa. De esta manera, la formación ha alcanzado una popularidad que rebasa el ámbito de las familias de la asociación, y en su existencia visibiliza la inclusión social de la discapacidad. En la actualidad está formado por una docena de jóvenes con Síndrome de Down y 9 voluntarios. El significado del nombre "es la mochila la que le pesa al cromosoma 21, esa que hace que las personas con Síndrome de Down sean lo que son”.

