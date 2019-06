07/06/2019 a las 06:00

Dolor de cabeza, boca seca, estómago triste y revuelto, nauseas, taquicardias, incluso algo de desazón… Sí, queridos, si tenéis algunos de estos síntomas es que ayer lo pasasteis muy bien. Os voy a chivar diez recetas para que podáis sobrevivir a este día. Y a los que le siguen porque, no nos engañemos, eso que os repetís ahora constantemente de "No voy a volver a beber" se os olvidará en cuanto comiencen a sonar los primeros acordes de una peña, o, incluso por decimoquinta vez en la última hora, la maldita canción de 'Despacito'. Así que vamos a ponerle remedio a esta resaca para que podáis volver a la calle cuanto antes. Tranquilos, lo conseguiréis. No hay nada que un poco de descanso, comida adecuada y ganas no consigan. Comida adecuada, sí, nada de comida basura que por mucho que el cuerpo nos lo pida no van a sentarnos tan bien como el tomate que nos ayuda a combatir la bajada de azúcar que nos provoca el alcohol y, además, nos hidrata. Los espárragos, que con sus propiedades diuréticas nos ayudarán a eliminar el alcohol que nos sigue torturando por dentro, y además nos protege el hígado contra las toxinas. (Y eso, sabiendo que vamos a volver a beber, es una buena noticia.) Y el limón, que es el mejor depurador que existe en la naturaleza. Y, además, y esto lo copio directamente de Internet que no me siento con fuerzas de escribirlo de otro modo "El alcohol pone un punto de acidez en nuestro cuerpo y es una de las causas por que nos sentimos débiles y con dolor de cabeza. Pues bien, aunque el limón tenga un sabor ácido, en realidad es alcalinizante y regula el PH de nuestro cuerpo". Pues eso. Que aquí van diez recetas infalibles ¿preparados?

CONSOMÉ

Es el rey por excelencia de la resaca, por eso son muchos los bares que estos días ofrecen tacitas de consomé en sus cartas. No es mala idea, viendo la que se avecina dejarlo hecho unos días antes e ir sacando raciones para calentar nada más llegar a casa, con el sol. Os meteréis en la cama con el estómago algo más templado. E hidratados, que no es poco…

Ingredientes:

Verduras: 2 zanahorias, un puerro, una patata, 1 nabo, 1/2 repollo, 1 cebolla y opcionalmente un puñado de verduras deshidratadas

Carnes y huesos: 500 gr de morcillo, 1 hueso de jamón ibérico, 1 hueso de rodilla, 1 hueso de espinazo de cerdo, 1/2 gallina, 1 trozo de falda de ternera

Paso 1: Lo primero que haremos será poner a cocer la carne y los huesos junto con las verduras en abundante agua fría. Cuando comience a hervir bajaremos la temperatura del fuego para que hierva sin el chupchup muy exagerado. Iremos retirando con la ayuda de una espumadera las impurezas que se van quedando arriba en forma de espuma. Tendrá que estar hirviendo dos horas más o menos…

Paso 2: Cuando el caldo está terminado y la carne ha dejado su sabor en el agua, retiramos los ingredientes sólidos y colamos el caldo con un colador muy. El siguiente paso es retirar la capa de grasa que cuando se enfríe el caldo se solidificará en su superficie.

Paso 3: Ponemos el caldo desgrasado a fuego lento dejando que se consuma hasta que se quede en la mitad de su volumen, y ya lo tendremos listo para servir. En ese momento es cuando se debe probar y rectificar de sal, una vez reducido el consomé para evitar que nos quede salado.

COJONDONGO O ENSALADA DE TOMATE EXTREMEÑA

El tomate, como ya hemos dicho, es un superalimento contra la resaca así que esta ensalada es una muy buena idea para tomar tirados en el sofá debatiéndoos entre la vida y la muerte. Comenzaréis a revivir pronto, os lo aseguro. Y ese pan seguro que os termina de empapar el alcoholazo.

Ingredientes:

2 rebanadas de pan de pueblo

Aceite de oliva virgen extra

6 tomates maduros

1 diente de ajo

Pimentón dulce

Perejil fresco

sal marina

Vinagre de Jerez

1 pimiento verde

1 Cebolla dulce

100 g de aceitunas verdes

Paso 1: Precalentamos el horno a 200 grados. Cortamos el pan en dados, los extendemos en una bandeja de horno, les añadimos un chorro de aceite de oliva y los tostamos. Este pan es el que os he dicho que nos empapará seguro el alcohol que tenemos todavía danzando por el cuerpo.

Paso 2: Cortamos dos tomates por la mitad y con la ayuda de un rallador los rallamos hasta que quede pulpa. Reservamos

Paso 3: Cortamos el resto de tomates en dados. Reservamos.

Paso 4: Con la mano de un mortero majamos el ajo junto con el pimentón, el perejil y una pizca de sal hasta conseguir una pasta homogénea.

Paso 5: En un bol batimos el vinagre y el aceite de oliva (cantidades al gusto) e incorporamos la mezcla a la pasta anterior de ajo, perejil y pimentón.

Paso 6: Cortamos la cebolleta en dados y hacemos lo mismo con el pimiento verde al que habremos quitado las pepitas.

Paso 7: Emplatamos en un bol grande poniendo en la base la pulpa del tomate y echando encima los dados de tomate, el pimiento, la cebolleta, las aceitunas cortadas por la mitad y los trozos de pan tostados. Y aliñamos por encima con la vinagreta de pimentón que es lo que le dará ese punto característico y delicioso.

ENSALADA DE SALCHICHAS

Tenemos, sobre todo, que coger fuerzas para volver a enfrentarnos con la noche pamplonesa así que esta ensalada que funciona como primer y segundo plato es una muy buena opción si queremos, además ahorrar tiempo. Lleva también huevos, que son una importante fuente de vitaminas que nos vendrán genial en la recuperación. Y por si fuera poco, son ricos en cisteína, un aminoácido eficaz contra las toxinas. La naranja, tiene fructosa lo que ayudará a nuestro hígado (a lo que queda de él) a metabolizar el alcohol. ¡Un super platazo antiresaca!

Ingredientes:

4 salchichas

4 huevos

4 patatas

1 cebolla fresca

champiñones

Mostaza antigua y mahonesa

Salsa Worcestershire

sal y perejil

aceite de oliva virgen extra

Paso 1: Cocemos las patatas con piel en abundante agua con sal. Pasados 15 minutos, dependiendo del tamaño de las patatas, iremos pinchándolas cada poco tiempo para ver si están listas. Cuando se hunda sin dificultad podremos sacarlas inmediatamente a un bol con agua fría para romper la cocción y poder pelarlas sin quemarnos. Cuando las tengamos todas listas las reservamos.

Paso 2: Podemos aprovechar mientras están las patatas cociendo para meter en esa misma cazuela los huevos y que se hagan allí también. Eso sí, tendremos que sacarlos mucho antes o se harán demasiado... Unos 10 minutos serán suficientes para que la yema se cuaje.

Paso 3: Freímos los champiñones en la sartén con un chorrito de aceite de oliva virgen extra.

Paso 4: En esa misma sartén freímos también las salchichas .

Paso 5: Cortamos las cebolla en tiras. Y vamos poniendo todos los ingredientes cortados en el bol grande donde serviremos la ensalada : la patata, el huevo, las salchichas , los champiñones, la cebolla...

Paso 6: Para la salsa será tan sencillo como mezclar mahonesa con mostaza y unas gotitas de salsa Worcestershire (Lea Perris) y sal. Y echarla sobre la ensalada . Terminaremos con perejil.

ESPÁRRAGOS DOS SALSAS

Todos sabemos las propiedades de los espárragos así que cuando antes expulsemos el alcohol que nos sobra antes nos recuperaremos. Depuración absoluta con un plato, además, delicioso.

Ingrediente:

16 espárragos

SALSA DE ALMENDRAS:

2 cebollas tiernas

40 g de agua en la que habremos cocido los espárragos

20 g de avellanas tostadas

4 aceitunas negras y aceite de oliva virgen extra

PARA EL TAPENADE:

100 g de aceitunas negras

1 ajo

una cucharita de tomillo

una cucharita de romero

una cucharita de alcaparras

un par de anchoas

aceite de oliva virgen extra

Paso 2: Para la primera salsa: pelamos las cebollas y las trituramos y las ponemos en una sartén con aceite de oliva virgen extra a fuego lento para que se pochen.

Paso 3: Cuando estén caramelizadas las ponemos en el vaso de la batidora con las avellanas, el agua de los espárragos y trituramos todo junto. Reservamos esta primera salsa. Las avellanas nos darán esa energía que tan bien nos va a venir hoy.

Paso 4: Para hacer la otra salsa, el tapenade, trituramos todos los ingredientes en la batidora. Las aceitunas negras, el ajo (que sea pequeño o si no saldrá muy fuerte) el tomillo, el romero, las alcaparras (al gusto) y la anchoa. Y vamos emulsionamos con aceite de oliva hasta que quede una pasta de nuestro gusto.

Paso 5: Abrimos la lata de espárragos, con cuidado de no cortarnos que ya se sabe que hoy estamos un poco torpes… Y los servimos con las dos salsas.

ESPÁRRAGOS CON SALSA MEDITERRÁNEA

1 tomate natural

1 chalota

2 cucharadas de zumo de limón

1 yogur natural

pimienta negra

orégano

sal

Espárragos según comensales

Aceite de oliva virgen extra

Paso 1: Ponemos a hervir los espárragos en una cazuela con agua y sal. El tiempo que creamos conveniente. Hasta que estén a nuestro gusto. Yo los tuve 18 minutos. Y no estaban tan cocidos como pueda parecer.

Paso 2: Sólo quedará hacer la vinagreta. Para ello pondremos en un cuenco el tomate pelado y cortado muy pequeño, la chalota también pelada y cortada, la sal, el aceite de oliva, el zumo de limón, el yogur, las hierbas que elijamos... y mezclamos bien para que se junten los sabores.

Emplatamos: Escurrimos los espárragos , los ponemos en un plato y servimos encima la vinagreta con un chorrito de aceite.

GAZPACHO

Refrescante y cargado de vitaminas a más no poder. No puede faltar un gazpacho en nuestras neveras estos días. Hay industriales muy ricos pero ninguno, NINGUNO como el casero, ¡y mirad qué fácil es hacerlo!

Ingredientes:

1 kilo de tomates bien maduros (con un color rojo acentuado)

1 pimiento verde

1 trozo de pepino

1 trozo de cebolla (unos 100 gramos)

1 diente de ajo

3 cucharadas de aceite de oliva

3 cucharadas de vinagre de vino blanco

1 cuchara pequeña rasa con sal

Paso 1: Lavamos bien los tomates, el pepino y el pimiento.

Paso 2: Cortamos los tomates y la cebolla en cuatro trozos, el pimiento y el pepino y el ajo también y lo echamos al vaso de la batidora. Si no nos cabe podemos ponerlo todo en una olla y usar una batidora de mano de las de toda la vida.

Paso 3: Batimos con fuerza y brío. Cuando esté todo bien batido añadimos la sal, el aceite y el vinagre. Poco a poco para poder ir probando y rectificando.

Paso 4: Si el gazpacho nos queda muy espeso siempre podemos añadirle un poco de agua fría hasta conseguir el espesor adecuado pero no olvidéis que cuanta más agua añadamos menos sabor van a tener las verduras…

ESPAGUETIS AL LIMÓN

Esta receta mezcla dos grandes fundamentales para la resaca: los espaguetis y el limón. ¡Infalible!

Ingredientes:

500 g de espaguetis

200 ml. de nata para cocinar

la ralladura de 2 o 3 limones preferentemente ecológicos

3 dientes de ajo

aceite de oliva virgen extra

queso rallado

sal

pimienta

Paso 1: Calentamos en una olla abundante agua, cuando comience a hervir añadimos la sal y después la pasta. Cocemos el tiempo que se indique en el paquete.

Paso 2: Mientras, en una cazuela ponemos aceite a calentar. Laminamos los ajos y los freímos hasta que estén dorados.

Paso 3: Añadimos la ralladura de los limones previamente lavados, salteamos ligeramente y agregamos la nata. Salpimentarmos y dejamos que reduzca durante unos 5 minutos removiendo constantemente.

Paso 4: Una vez la pasta esté lista, se escurre el agua y se incorpora a la salsa. Removemos bien para que se mezcle el conjunto y cocinamos 5 minutos más. Servimos los espaguetis al limón acompañados de queso rallado y ralladuras de limón .

Nota: Hay muchas recetas de espaguetis al limón , ésta la saqué de la web Directo al Paladar.

ESPAGUETIS CON SALMÓN Y ALCAPARRAS

La deliciosa combinación del salmón y las alcaparras no es ningún secreto. Aquí una nueva demostración de que funcionan tan bien. Además, el vinagrillo de las alcaparras nos van a ir hoy genial para el body, ya veréis.

Ingredientes:

Espaguetis según comensales

salmón ahumado

alcaparras

50 g de mantequilla

agua para hervirlos

sal

pimienta negra

Paso 1: Cocemos los espaguetis en agua con un puñado de sal. Seguiremos las indicaciones del fabricante para ver el tiempo que tienen que estar hirviendo. Podemos comprobarlo nosotros mismo probando cada cierto tiempo y parando la cocción hasta que esté a nuestros gusto.

Paso 2: Cuando estén los espaguetis listos los escurrimos con la ayuda de un escurridor. Si no queremos que sigan cociéndose podemos añadir también un chorro de agua.

Paso 3: En esa misma cazuela echamos una nuez de mantequilla y cuando se haya derretido añadimos los espaguetis y revolvemos bien para que todos se impregnen. El sabor que les deja la mantequilla es delicioso.

Paso 4: Añadimos entonces el salmón ahumado troceado. Podemos tener ya el fuego apagado si nos gusta tal cual o podemos dejarlo un poco encendido y que el salmón se haga ligeramente. Eso a gustos.

Paso 5: Añadimos las alacaparras que queremos y molemos un poco de pimienta negra a la hora de servir.

TRENZA DE CHOCOLATE

Bueno, bueno, el chocolate ¡¡es que sirve para todo!! Lo mismo te cura la depresión, que te hace olvidarte de ese idiota, o te ayuda contra la resaca. Y es que resulta que por lo visto te protege el cerebro contra los daños que causa el alcohol. Con lo que también tendremos que comer un poco antes de salir… ¡A todas horas! Además, los minerales que se encuentran en el chocolate ayudan a aumentar el nivel de azúcar en el cuerpo permitiendo que la digestión del alcohol sea más rápida y por lo tanto también la eliminación de las toxinas. Lloro de emousion.

Ingrediente:

1 placa de hojaldre (mejor si es rectangular porque se aprovecha más el espacio)

1 tableta de chocolate (puede ser del sabor que queramos)

almendras (al gusto)

yema de huevo

mermelada (optativa al final)

En realidad se trata de una receta que resulta mucho más sencilla

de explicar si vamos viendo cómo se hace. Es un paso a paso muy visual. Pero yo también voy a estar de resaca y no puedo estar en vuestras casas explicándoos. Así que atentos a la explicación. (Si no siempre podremos buscar tutoriales en internet que ahora se llevan mucho).

Paso 1: Precalentamos el horno a 180 grados.

Paso 2: Extendemos la placa de hojaldre, ponemos en medio la tableta de chocolate y vamos haciendo cortes laterales, como flecos.

Paso 3: Luego iremos trenzándolas tiras sueltas, cruzando una por delante de la otra. Así hasta que tengamos la tableta cubierta. Si sobra alguna tira la aprovechamos para cerrar los bordes.

Paso 4: Pintamos con huevo para que se dore y ponemos encima las almendras laminada.

Paso 5: Metemos al horno a 200 grados hasta que se dore.

MOUSSE DE LIMÓN

6 limones

Un bote mediano de leche condensada

leche Ideal - 2 medidas del bote de leche condensada

el zumo de tres limones

albahaca o menta

2 claras de huevo (optativas)

Paso 1: Cortamos los limones por la mitad, hacemos zumo con tres de ellos y limpiamos las cáscaras de pulpa todo lo que podamos. Reservamos. Si nos sobra zumo de limón nos lo podemos beber directamente que debe de ser lo más de lo más para la resaca.

Paso 2: Mezclamos la leche condensada con la leche Ideal muy fría y añadimos el zumo de limón. Vamos probando hasta dejarla a nuestro gusto. Podemos añadir si queremos dos claras a punto de nieve para que quede más suave.

Paso 3: Rellenamos los limones con la crema. Y metemos en el frigorífico hasta el momento de servir. ¡Triunfo asegurado!

