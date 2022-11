PSN-Bildu, “en breve”

La consejera Elma Saiz indica que “en breve” habrá un acuerdo global para los Presupuestos de Navarra 2023. Con EH Bildu. Como si el común de los mortales no supiera que eso está hecho. Fundamentalmente porque el PSN quiere acordar con Bildu y Bildu quiere seguir blanqueándose a la vera del PSN. Ni siquiera las diferencias en materia fiscal van a enturbiar la firma de una nueva alianza, y van... Para haber prometido no pactar con los fieles herederos de la antigua Batasuna, tiene mérito hacerlo una y otra vez sin sonrojarse. No se trata tanto de llegar a acuerdos “públicos y transparentes”, como se justifica Saiz, sino con quién lo hacen. La elección del interlocutor -la izquierda abertzale- no es inocente, y los socialistas lo saben por muchas veces que repitan el mantra de que no importa con quién, sino el qué. O tópicos del estilo “preferimos tender puentes, en vez de destruirlos”.