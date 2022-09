La del(TAV) es una de esas historias interminables que transitan a lo largo de los años, de las décadas ya, por las páginas del periódico, y sobre la que el ciudadano normal ha perdido toda perspectiva de dónde estamos. Y sin embargo, sigue siendo un proyecto fundamental y estratégico para nuestro futuro, que hace falta impulsar con decisión para que recupere el pulso y el nervio que hoy no tiene.

Es la amplia mayoría que forman Navarra Suma Geroa Bai. Lo calificaron como “necesario” e imprescindible”. Centro-derecha, izquierda y nacionalismo moderado. 40 de los 50 parlamentarios. Que se dice pronto. Pocos proyectos en marcha habrá en esta tierra que tengan un consenso político y social más amplio detrás. La oposición es la de Bildu, Podemos e I-E. Así que el discurso de la que la mayoría social no apoya el TAV se cae por su propio peso.

Inversión que costea el Estado. Y no es casualidad ese amplio respaldo. Más ahora, cuando nos queda claro que las cosas más básicas (la energía en estos momentos, el agua mañana) ya no hay que darlas por seguras, sino que también hay que pelear por ellas. Una verdad que se extiende a la realidad de las vías de comunicación.

Estar integrada en la red de comunicaciones ferroviarias europeas de alta velocidad es otro desafío de primer orden para la Comunidad foral. No para acortar los viajes a Madrid en unos minutos como señalan con simpleza los críticos, sino porque quedar fuera nos puede dejar en el ramal secundario del desarrollo.

Pero también es un proyecto interminable, cierto, que no hace sino acumular retrasos. Un proyecto iniciado y empujado por UPN en el Gobierno, que el cuatripartito nacionalista anterior dejó congelado y que el PSN ahora ha recuperado desde el Palacio de Navarra en esta Legislatura, aunque sigue moviéndose con enorme lentitud y al que el Estado no termina de meterle velocidad. (Parece evidente que entre la cola de peticionarios para el TAV en el Ministerio, Navarra no ha sido nunca una gran prioridad).