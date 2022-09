Navarra no escolariza a sus 'hijos'

Se acaba la segunda semana de curso, para casi todos. El caso que quiero denunciar tiene como injusto protagonista a un niño tutelado por el Gobierno de Navarra y en acogimiento familiar en nuestro hogar desde mayo. Este acogimiento se basaba desde un principio y por respeto al interés superior del menor en un cambio de centro escolar. Concretamente y por pura lógica de conciliación familiar se decidió (¡ya en mayo!) solicitar el cambio al mismo centro en el que está escolarizado nuestro hijo. Diez días después del inicio de curso, el derecho de este menor a ir a la escuela se está vulnerando, la oportunidad de iniciar una nueva etapa educativa de una manera natural ha desaparecido y sigue en casa.

La descoordinación entre el Departamento de Servicios Sociales y el Departamento de Educación para resolver este asunto está siendo bochornosa. Como muestra, les resumo mi mañana del miércoles: (1) acudo a escolarización con el menor y me dicen que ya me llamarán; (2) me encuentro con el consejero Gimeno en la calle y aprovecho para explicarle la situación; (3) recibo un correo electrónico de escolarización diez minutos más tarde que me indica que el niño ha sido admitido al colegio; (4) me llaman dos minutos más tarde de escolarización para decirme que se han precipitado con ese correo y que el niño no tiene colegio todavía…

Somos una familia normal, con trabajos normales, pero con la ilusión de hacer algo extraordinario por un menor. A día de hoy, tendríamos muchas dificultades para continuar con el acogimiento y es una pena porque hay más de 200 menores en Navarra esperando familias como la nuestra.

Pablo Alvira y Beatriz Matías