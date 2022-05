‘Cartelgate’ o el fraude en el cartel de San Fermín

A esto que los investigadores policiales denominan alteración irregular del número de votos obtenidos por uno de los carteles aspirantes a anunciar los Sanfermines antes le llamábamos pufo. A secas. Sencillo. Claro. Descriptivo pese a que la palabra no figure en el diccionario de la RAE. Es menos ambicioso que otros términos que tratan de vincular un vulgar fraude a una supuesta compleja investigación que rastrea votos suplantados.

Usted leerá que la clave para desenmascarar a los responsables del “Cartelgate” sanferminero es identificar la IP de los ordenadores desde donde se emitieron los votos. Muy tecnológico. Se trata de darle rango al engaño urdido. El hábito hace al monje y los delitos para serlo de nivel necesitan una carcasa de móvil de última generación. Usted leerá que el responsable de la falsificación ha podido utilizar servidores VPN o proxy para ocultar su identidad. Al procedimiento le da caché que suene sofisticado. Pero cuando la Policía se pone en marcha lo que le funciona es la llamada de teléfono de toda la vida.

-¿Joaquintxo Zugarramurdi Martínez? ¿Es usted?

-Sí dígame.

-Llamamos de Policía Municipal de Pamplona. Estamos investigando el caso de los votos fraudulentos al cartel de San Fermín. ¿Votó usted el sábado entre las 21 horas y las 23 horas?

-Pues no. A esa hora estaba con mi señora y la cuadrilla cenando en la sociedad.

-¿Está usted seguro?

-Ya le digo. Ella tomó lubina y yo chuleta. El pescado, soberbio. Y no volvimos a casa hasta pasadas las doce. En medio del café un amigo sacó el acordeón y nos liamos. Así que nos tomamos un cacharrico y por poco no entramos en casa...

-Confirma entonces que usted no votó ese día a esa hora por ningún cartel.

-Eso es. Pero si me toma nota le digo cuál es mi favorito, el que me gusta... Este año por fin hay nivel...

-No, no. Usted perdone pero nosotros no estamos para eso. Lo nuestro es investigar las direcciones IP para desenmascarar al presunto usurpador de identidades que votó fraudulentamente. Estamos tratando además de determinar si se utilizó un servidor VPO o proxy en el presunto fraude.

-Agente, no le entiendo nada. ¿Entonces no me toma nota?¿Puedo votar al cartel? ¿Estoy a tiempo?

-Piiii..Piii..Piiipiiiiiiiiiiiiiii

-¡Me ha colgado!