Los gatos de pueblo no tienen Facebook

Una cuenta de Facebook anuncia que han venido a este pueblo navarro a salvar a unos gatitos y que unos niños las han recibido con salvajadas y robándoles una jaula y el post se vuelve viral. “Pobres gatitos”, “vaya padres serán”, “se les veía con escuela, problemáticos” y frases de ese estilo se leen en los numerosos comentarios de esa cuenta. Hablan de maltrato animal pero no respetan a otro animal; el niño, porque no olvidemos que el ser humano es otro animal. Por defender a una especie han hecho daño a otra.

Esos niños no tienen cuenta de Facebook (son menores así que es normal) por lo que no pueden dar su versión pero, ¿que lleves todo el verano dando tu merienda a un gato, te lleves un bocadillo para cenar con los amigos del pueblo de noche y lo que te sobre se lo des a los gatos de la vecina, que te sobre bizcocho del desayuno y lo eches de la ventana porque le oyes maullar al gato no te haría reaccionar si ves a una señora de pelo largo llevarse uno de esos felinos en un coche? ¿O si ves que ponen jaulas en casa del vecino que asocias que la jaula es para llevarse a más de esos gatos? ¿Acaso eso es quererle más al gato que esos propios niños? Pudiera ser para muchos de los lectores de este artículo pero ahora lanzo otra pregunta: ¿acaso, con ese acto, esos niños y niñas del pueblo no han visto maltratado sus sentimientos?

Eran unos felinos que formaban parte del pueblo, unos y otras los alimentábamos porque, si algo tenemos hoy día, es comida y, en los pueblos, lo que sobra, no va a la basura, lo damos a perros, gatos, gallinas… mientras los animales son alimentados, los niños lo que alimentan es su amor por la naturaleza.

Gracias por contribuir a que los gatos tengan mejor vida pero las criaturas del pueblo, peor infancia (y no lo digo sólo por quitarles a sus gatos sino, también, porque llevan tres días asustadas y pensando en qué van a hacer con las fotos que les sacaron siendo menores y si les harán algo a ellas que sólo querían salvar a sus gatos porque, para ellas son del pueblo).

En cualquier caso, y quitando sentimentalismos, los gatos saben alimentarse solos y suelen comer ratones, porque así es la rueda de la vida, si quitas uno de los eslabones, ¿qué pasa? Creo que será mejor tener gatos como teníamos que plaga de ratas y ratones y darles veneno que acaban en los ríos o, quizá peor, comido por algún otro animal.