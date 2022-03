Con Bildu el algodón no engaña: aún hay mugre

En aquel anuncio tan célebre de la televisión aparecía un mayordomo algo denteroso que se encargaba de fiscalizar el trabajo de las chicas del servicio. Pasaba un trozo de algodón por los azulejos de la pared y salía sucio. Un escándalo que se hubiera evitado de haber utilizado el mejor limpiador con bioalcohol del mundo mundial, pues de metérselo por los ojos, los oídos y los bolsillos a los consumidores iba el asunto.

Viene todo esto a que Bildu ha votado en contra delal considerar que se había convertido en una especie de “” para ellos, tal y como expresó la portavoz Bakartxo Ruiz . Cómo se le ocurre al PSN pretender que el documento recogiese las siguientes palabras: ‘L’. Más allá de que sorprende el recurso argumental de Bildu al leitmotiv de un anuncio que hoy en día no superaría los listones de la moralina censora (ese clasismo por el mayordomo y las criadas y ese encasillamiento de las mujeres en labores de limpieza y subordinadas además a un hombre que les da lecciones, empoderamiento nulo por lo tanto), lo ocurrido demuestra que los pasos adelante que algunos atribuyen a la izquierda abertzale no son tales. Bildu sale de su caverna, comprueba si hace sol o llueve, y retorna a su caverna. Camina en círculo. Alegó Ruiz que el rechazo de su coalición al plan no era por la palabra ‘’ sino por la mencionada conversión en prueba del algodón. Mentira. Tumbar un Plan de Convivencia por una mera cuestión de orgullo constituye una frivolidad complicada de creer. La marca actual de la Batasuna permanente no condena a ETA porque no quiere y no está dispuesta a que nadie le coloque delante un espejo donde mirarse. Si ese espejo aparece, directamente lo rompe. ¿Tener que condenar el terrorismo? A la basura el plan. Con Bildu el algodón descubre la verdad: sigue habiendo mugre.