"El buenismo con las víctimas y con Bildu no es posible"

El diario inglés The Economist ha calificado a la democracia española, como defectuosa, por sus pactos con los independentistas y proetarras y por su desprecio a la oposición política. Lo mismo se podría aplicar al Gobierno de Navarra, presidido por la señora Chivite, que además de mentir a sus votantes, mantiene un vergonzoso acuerdo con Bildu para gobernar en Navarra. Y si los votantes del PSN no son sordos ni ciegos necesariamente le pasarán factura en las próximas elecciones.

Me imagino que a la señora Chivite, según se acercan las elecciones, le estará pesando cada día más el no haber aceptado la oferta de UPN de apoyarla en su labor de gobierno y mantenerla como presidenta, si rompía su pacto de gobierno con Bildu.

La declaración que el Gobierno de Navarra ha preparado para el día en que se celebra el homenaje a las víctimas de terrorismo es totalmente contradictorio con los hechos que definen su pacto con Bildu, y una vez más demuestra el guante de seda que tiene que mantener para seguir ocupando la presidencia. Es un escarnio a los 203.730 votantes que no eligieron en las pasadas elecciones autonómicas a ningún socio del actual Gobierno Socialista en Navarra.

Manifestar que la violencia terrorista en Navarra, sin aclarar que la más importante ha sido la de ETA, es la mayor amenaza para la democracia y la convivencia, casa muy mal con gobernar con un partido que aloja a terroristas en su cúpula directiva y que jamás ha manifestado, ni manifestará de forma clara, su repudio al terrorismo de los suyos, los etarras, que fue el único que existió en Navarra y a los que Bildu sigue defendiendo con más ardor que el Gobierno a las víctimas.

Manifestar que mantienen el apoyo y la solidaridad a las víctimas del terrorismo y rechazan acciones que violenten su dignidad y la memoria de las víctimas es una absoluta mentira, pues los hechos de sus socios manifiestan lo contrario, y si Bildu disimula a veces, es por lo que reconocía Otegi, tener 200 presos en la cárcel a los que hay que sacar con el apoyo del PSOE, cuestión importante a la que se está aplicando con gran entusiasmo el señor Sánchez y el ínclito Marlasca. Dentro de poco, al estilo Putin, nos meterán en la cárcel a los que no apoyamos estas medidas del Gobierno, para sacar a los presos sin ningún arrepentimiento real y verdadero, por fascistas y por no querer buscar ni la paz ni la convivencia y por estar en contra de las propuestas de Bildu al Plan de Convivencia de Navarra, propuestas que no buscan más que el olvido ciudadano al terror que ETA provocó. Apoyar por parte del PSN peticiones de Bildu contra el Centro de las víctimas del terrorismo de Vitoria, el que se prohíba la palabra “blanqueamiento” o que digan que se criminalizan determinados actos “legítimos” de reivindicación de los derechos de los presos etarras, etc., sería un gran triunfo que el PSN no debe permitir con sus votos.

Dedicarse, como contrapartida a los asesinatos de ETA, a investigar desde el año 1975 el terrorismo de derechas, no puede tener otro fin que despistar y diluir los de ETA, con la esperanza de que los ciudadanos los acepten con normalidad.

José Ignacio López Borderías Exconsejero del Gobierno