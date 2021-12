Cuando no hay inquietudes

Es verdad que de un tiempo a esta parte, Osasuna se ha remangado para dar la máxima información posible a sus socios. El dossier sobre el coste de la reforma de El Sadar y el último informe económico son una buena radiografía. Explicaciones sobre el contexto y diferentes gráficos ayudan a comprender una materia de naturaleza farragosa como los números cuando tu público en general tarda en comprenderlos al primer toque.

La deuda neta se ha disparado a los 51 millones de hoy, es cierto. Pero no puede extrañar cuando te gastas cerca de 24 en el estadio, dejas de ingresar 14 por la pandemia, fichas a Budimir por 8 y logras retener a tus dos buques insignia de la cantera para ser de los mejores pagados. Con ello, no hay que olvidar el salto cualitativo de ingresos en patrocinios y en las opciones que da este Sadar. Es evidente que seguir en Primera da tranquilidad. Lo mismo que la bolsa de CVC, que cambiará el paisaje a corto plazo.

Todo esto le podrá parecer bien a la actual asamblea, que un año después de ser elegida entre la polémica volvió a adolecer de actividad. Subir al atril no solo es sinónimo de criticar o dudar de todo. Participar supone preguntar o valorar sobre cualquier materia. No solo de cifras. El universo rojillo es amplio. El primer equipo, la cantera, el estadio, el escupitajo al Chimy, la cerveza con alcohol que no se puede vender en El Sadar, la amenaza de prohibir fumar o la última gotera.

Es el foro adecuado para el debate y las aclaraciones. Este sábado 18 de diciembre, solo un socio, Carlos Pérez, manifestó sus inquietudes. El otro que pidió la vez lo hizo para cuestionar una carta que publicó este periódico en agosto. Nada más. Los dos órganos externos tampoco le dieron picante al asunto. La comisión de control económico dedicó 35 minutos a intentar explicar un informe difícil de seguir para el gran público y el defensor del socio no solo no acudió sino que trasladó que no había preparado su presentación.