Si uno de los objetivos de implantar el pasaporte covid era provocar un aumento en la vacunación, a fe que se está consiguiendo. Ha sido imponerlo en Navarra, y multiplicarse las vacunaciones diarias sin cita previa. Lo que sorprende es hasta dónde alcanzan los argumentos de algunos. La retahíla de pretextos se les han caído a muchos de los reacios al pinchazo en cuanto les han tocado el ocio. No hay como conocer al personal. Que una cosa es el covid y la pandemia mundial, y otra que no se pueda entrar a un restaurante o tomarse unas copas en la discoteca. Hasta aquí podíamos llegar. Todavía hay a quienes les preocupa menos la salud del prójimo y la suya propia que la diversión. Bienvenidas sean todas esas inmunizaciones, porque al final el beneficio es para el conjunto de la sociedad. Pero la cosa no está para bromas. Sólo hay que mirar el número de contagios diarios para darse cuenta de que el peligro sigue latente. Que tomen nota los rezagados.