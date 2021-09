Si no es el colmo del disparate se le parece un montón. El Parlamento de Navarra ha aprobado por unanimidad una proposición de ley para que el Defensor del Pueblo pueda poner multas de 1.500 euros a las administraciones que no colaboren con su entidad. Y se quedan tan anchos. Como si la falta reiterada y el pasotismo para colaborar con el Defensor no fuera responsabilidad de los mismos partidos políticos. Hacen las leyes y se las saltan a la torera. ¿Y de dónde se creen que va a salir el dinero para pagar las multas que ponga el Defensor? Pues del bolsillo de los ciudadanos. Que si no quieres taza, pues taza y media. Se quedan en muchos casos sin la defensa de sus reclamaciones, y ahora encima les van a pasar la factura. El Parlamento tiene a Javier Enériz como interino hace años, no le hacen ni caso y ahora le dan un taco para poner sanciones que frenen las “resistencias”. Vaya cara. Si pagasen las multas de su bolsillo otro gallo cantaría.