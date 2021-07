"Solo quieren comer y ser libres"

Mientras el Gobierno Español y la oposición se debaten entre qué apellido ponerle al sistema político cubano y, quién ha sido más tibio a la hora de ponerle adjetivos, el pueblo cubano se debate entre la vida y la libertad.

Soy una ciudadana cubana española residente en Pamplona y hoy cuento la verdad de mi país. No es la verdad absoluta, nadie la tiene en este mundo, pero es la verdad de millones de cubanas y cubanos. La verdad de la gente de a pie, de los barrios obreros y de todos aquellos que no tienen el privilegio de pertenecer a las altas esferas del Gobierno cubano o a cómodos puestos en empresas turísticas o no son famosas personalidades de la cultura y el deporte que tienen grandes mansiones y cómodas vidas.

No todos los cubanos hemos compuesto La Era está pariendo un corazón, pero muchísimas cubanas han parido hijas e hijos que han dado el suyo por Cuba y, hoy el Gobierno cubano se los ha arrebatado.

¿ Qué pasa en Cuba? ¿ Por qué la gente ha salido a protestar?

Pues desde hace meses el pueblo se debate entre pillar el coronavirus o salir a intentar “conseguir” algo que llevar a la boca de sus hijos, un poco de detergente para lavar o una aspirina para bajar la fiebre. Las colas para adquirir alimentos y productos de primera necesidad son interminables. El desabastecimiento y los precios exorbitantes han hecho estrago en la población.

Hoy en Cuba el precio de una pastilla de paracetamol, una sola pastilla, supera los 500 pesos en el mercado negro, porque en las farmacias regulares no hay.

La media salarial en ese país es de unos 2.000 pesos mensuales, así que mejor no te enfermes. Mejor no enfermar en el país que exporta grandes médicos al mundo, más vale estar saludable en el país donde la medicina pública es estandarte de sus logros.

Hace menos de una semana recibí una llamada desconsolada de mi padre que es médico de familia. Hija, hoy he llamado a emergencias porque tenía un paciente grave por covid y la respuesta que recibí fue: médico haga lo que esté en su mano, no tenemos ambulancia...

Hace dos días recibí un mensaje desde Italia de un amigo emocionado que tiene a su padre enfermo hace varios días. No tenía palabras para agradecernos, mi madre le había regalado unas pastillas para bajar la fiebre, aunque no pudo conseguirle los antibióticos.

Cuba no tiene recursos para proveer de antibióticos, jeringuillas, antisépticos... a sus pacientes, no tiene EPIS para el personal de salud. No hay ambulancias para el traslado de enfermos, ni comida para abastecer al pueblo.

Pero estos días hemos visto pistolas, armas caras, coches militares y patrullas de policía en todas las calles donde ha habido manifestaciones. Hay grandes cortes de electricidad que perjudican a centros médicos y hospitales porque no hay petróleo, pero para patrullar día y noche en las calles no hay escasez.

Entonces el Gobierno cubano se levanta y dice sin vergüenza, “todas las penurias económicas que atraviesa nuestro país son culpa del bloqueo imperialista”. “Todas las manifestaciones son un espejismo y una manipulación de la mafia cubano americana para desacreditarnos”.

Bien saben que mienten, ya esa excusa no les vale. En Cuba el bloqueo interno es mayor que el externo. Todos los que hemos vivido y viven en la isla lo sabemos. El Gobierno cubano y su sistema dictatorial ha limitado desde los primeros años de la Revolución el desarrollo económico individual y mucho más el de pensamiento. Nos han hecho creer que una sociedad de “todo es de todos y para todos”, era posible. Pero en realidad “todo” ha sido para ellos y para el pueblo sólo lo que han entendido que merecíamos.

La economía cubana sí ha podido tener más desarrollo, pese al famoso bloqueo imperialista. No tenemos hoy más recursos porque han preferido vivir del cuento y echarle la culpa de todo al Gobierno de los Estados Unidos. En ese juego de poderes a ver quién demuestra ser el más fuerte, los únicos que han salido perdiendo han sido los cubanos.

Mientras el Gobierno y la oposición en España se debaten en quién dirá primero y más alto que Cuba es una dictadura, el pueblo cubano sufre hambre y represión. Ese pueblo pacífico, alegre y bondadoso que cada vez que ha existido una catástrofe ha estado ahí. No ha sido el Gobierno cubano, han sido sus gentes y sus convicciones los que han ayudado al mundo entero.

Ahora son ellos los que necesitan al mundo. Sólo quieren comer y ser libres. Libres de decidir qué camino desean para su futuro. Necesitan ayuda para visibilizar su verdad, que no es la absoluta, pero sí es la suya. Hay muchas cubanas y cubanos encarcelados por haberse expresado en estos días. Hay personas que no encuentran a sus familiares y nadie les da señales de dónde están. Eso está pasando hoy en Cuba mientras que en España el debate es una palabra, dictadura.

Ayuda, ayuda para mi pueblo. Ayuda, ayuda para mi gente.