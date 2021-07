“Desde que comenzó la Eurocopa, en el chat futbolero hemos pasado por varias fases”

Des que comenzó la Eurocopa, en el chat futbolero hemos pasado por varias fases. En tanto los demás se hundían en un pesimismo acorde con la oposición a Pedro Sánchez, yo mantuve, como el presidente del gobierno, un optimismo irracional. El empate con Suecia me pareció un espejismo, pues los chicos de la selección nacional no dejaron rastro de unos futbolistas suecos, a los que encajaron en el papel de Alfredo Landa: once sátiros en calzoncillos perseguían españoles y sólo encontraban sombras. Pero fue tal la andanada de críticas que recibió mi diagnóstico, “Tranquilos, esto lo paga Polonia”, que a los quince minutos del partido y, tras fallar un penalti, me rendí: “Teníais razón, con esta selección no vamos a ninguna parte”. Me convertí a la tragedia nacional y al tremendismo bipolar. En mala hora. Cinco goles les cayeron a los pobres eslovacos. Después llegaría el indulto a Morata, a quien unos seguidores dedicaron la mejor pancarta de la Eurocopa: “Morata, nosotros tampoco la metemos”. El partido contra Croacia fue una locura. Suele pasar cuando enfrentas a celtíberos y balcánicos; sólo faltó banda sonora de Kusturika. Y aunque en el chat seguía turbio de pesimismo, “Total, Francia nos meterá cuatro”, decían, cuando un grupo de gallegos nacidos en Suiza despidió a Mbappé a la francesa. Empecé a enfadarme por mi falta de fe en Luis Enrique y sus pantalones de senderismo. Mientras escribo esto veo a Pedro Sánchez anunciar con voz más hueca de lo normal que no habrá referéndum (vinculante) en Cataluña. Y lo cierto es que me da la risa floja. Lo advirtió Javier Clemente, el tercer terror de los comentaristas deportivos, junto a Camacho y Kiko: “A los suizos hay que darles con un palo en la cabeza para ganarles”. Pero ni con un palo en la cabeza lograremos ser un país normal. “Denos tiempo, que todo llegará”, espetó Rufián con su habitual tonito y ademanes de quien se mira mucho en el espejo. Tal para cual. En esta fase de la competición política el que pierde se va a casa. Para siempre.