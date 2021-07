“Pretender ordenar el encierro es como pedir distancia en el chupinazo un 6 de julio”

Ya huele a verano, y el Gobierno de Navarra ha abierto la puerta de toriles. Hemos pasado del mensaje de las no fiestas que ya ha calado en la mayoría de localidades, a permitir las comidas populares de hasta 150 personas y los encierros. Eso sí, con separación de metro y medio entre corredores o mascarilla en su defecto. Han colocado al toro en suerte y ahora que lo lidien los municipios. Como si esto fuera un videojuego y se pudiera parar la carrera de la manada para ordenar a los corredores y ponerlos a distancia. Ya saben los mozos, además de las astas hay que cuidar la mascarilla. Se pueden arrimar al animal pero no al compañero. Pretender ordenar un encierro es como pedir distancia en el chupinazo un 6 de julio. ¿O acaso alguien va a mirar que los mozos lleven bien puesta la mascarilla si hay una montonera? Las comidas populares y los encierros están históricamente ligados a las fiestas. Hay que tener cuidado para no confundir al personal con los mensajes. Que luego vienen las cornadas.