"Hay Comunidades que tienen voz propia y las hay que hablan siempre por boca de ganso"

Cada vez que escribo sobre política actual, me viene a los ojos el mapa del mundo, con la brutal realidad del hambre, de la miseria, de las guerras, de las migraciones, de las pandemias…, y me detiene la mente y los dedos de la mano. ¿No debiéramos escribir siempre o, al menos, mucho más sobre todo eso? ¿No es todo lo nuestro una excepción de lujo? ¿Casi un entretenimiento, comparado con aquello?

***

Palestina otra vez. Violadas con la actual ocupación todos los Convenios de Ginebra, cada vez que los palestinos matan 4 ó 5 judíos y el ejército de Israel 40 ó 50 -esta suele ser la desproporción, cuando no mayor-, se reúne el Consejo de Seguridad de la ONU, con un retraso de varios días, y “exige” el fin de las hostilidades. Y ahí acaba todo. Y la matanza volverá a repetirse, mientras Estados Unidos de América, sea quien sea su presidente, apoye siempre a Israel, y a Palestina la defienda y la represente el Movimiento de Resistencia Islámica, Hamas.

***

No sabemos qué hacer con Marruecos, pésima potencia colonizadora del Sáhara Occidental por desistimiento del Gobierno franquista. Todas las concesiones, donaciones y carantoñas no han servido para mucho. Nos queda, mucho más que la ONU, la Unión Europea como último recurso, aunque a la Unión le queda como tarea principal ponerse de acuerdo sobre el mayor problema que tiene sobre sus espaldas, que es el de la inmigración. Los dos son problemas muy distintos, pero en el caso de España y Marruecos, ambos están, ay, inextricablemente unidos.

***

¿Para qué hablar del caos de la regulación de la pandemia en España, del que habla todo quisque? Ha sido una triste ocasión para dejar clara la confusa política nacional-autonómica de que somos capaces. Gracias a los buenos servicios sanitarios de base, hemos salido con bien, aun dejando muchos pelos en la gatera, comenzando por el “no-número de muertos”. Y qué pesadez tener que oír a todas horas el aburrido y tonante tambor de propaganda del Gobierno, de todos los gobiernos, como si ellos hubieran inventado las vacunas o nos las hubieran puesto ellos mismos con su dinero. Y siempre en una tonta e infantil guerrita de méritos entre las diferentes Comunidades. Hasta los dioses deben de estar exhaustos de tener que aguantarlos.

***

Si el indulto de los presos golpistas catalanes fuera tal acto de valentía democrática, y de patriotismo inteligente, como repiten a coro todos los sanchistas, ¿por qué no utilizaron ese supremo argumento en sus últimas campañas electorales: Ángel Gabilondo en Madrid y Salvador Illa en Cataluña? ¿Tal vez porque temían que alguien les recordase que el mismo Sánchez, en otras campañas anteriores, había calificado el delito continuado de los desaforados y atrevidos independentistas catalanes como “de rebelión” y pedía “el cumplimiento íntegro de las penas” para los delincuentes? ¿Es que cree alguien “en este país” que, si la mismísima existencia del Gobierno no dependiese de los votos de los independentistas republicanos catalanes y de otros independentistas o autodeterministas hubiera tenido Pedro Sánchez -que a la justicia llama ahora venganza- “la valentía y el patriotismo” de conceder los malhadados indultos?

***

Hay Comunidades Autónomas que tienen voz propia y las hay que hablan siempre por boca de ganso. Ya se sabe: el ganso como ayo de los niños. En este caso, el ayo de los políticos.

***

La cosa viene de lejos, como casi todo. Las viejas causas siempre surten, aunque nos sorprendan, obligados efectos. No echen cínicamente toda la culpa a Rajoy. Si PSOE y PP fueron seducidos tantas veces por el pujolismo reinante en Cataluña, el PSC dio a ERC durante años todo lo que necesitaba para llegar a donde ha llegado. No muestran trazas de arrepentirse. Ahora vuelve el PSC al Estatut confederalista de 2006. ¡Y todavía queda el nuevo Estatuto Vasco! Cuando muchos navarros ven y oyen la coña que se traen con “la foto de Colón”, se acuerdan, cómo no, de la foto del abrazo efusivo de Adolfo Araiz con Inmaculada Jurío, símbolo de una raya roja pisoteada, de toda una infeliz etapa que se abría con ella. Ríete tú de la foto de Colón… La etapa del chantaje suicidamente premiado.

***

¿Todo viene del Gobierno Frankenstein (Rubalcaba dixit), por no perder el Gobierno? Mucho sí, pero no todo. La cosa viene de lejos. De la falta de ética cívica y política. De la carencia de patriotismo y de humanismo. De la ignorancia de nuestra historia. De la falsa interpretación de la República y la guerra civil. Del nulo espíritu de autocrítica en todos los partidos políticos. Del cesarismo en casi todos ellos. De toda una educación nacional y de una cultura extraviadas… Pero todo esto ¿a quién importa?

Víctor Manuel Arbeloa Escritor