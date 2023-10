Sobre las terrazas hosteleras en la calle Navarrería

La prensa ha informado a la ciudadanía de Pamplona de que el Ayuntamiento de la ciudad está barajando la posibilidad de autorizar la instalación de terrazas en la Calle Navarrería de Pamplona, con una finalidad: acabar con el botellón que asola al vecindario en dicha calle, como también en otras del Casco Viejo. Sabemos que esta medida no sirve para acabar con el “botellón” (consumo masivo de bebida y comida en la calle de suministro diverso, con ocupación del espacio público que impide su uso y disfrute por otras personas distintas a las ocupantes), ni tampoco con el “botellín” (consumo tolerado en lugares no autorizados de comida y bebida suministradas por los establecimientos de hostelería, incumpliendo por tanto la normativa municipal y foral). Un recorrido por las diversas calles del Casco Viejo nos permite apreciar fácilmente que la autorización de “terrazas” no impide estos tipos de consumo, provocando por el contrario una potenciación del mismo. Tampoco lo ha impedido hasta ahora en la Calle Navarrería cuando se han autorizado provisionalmente.

En Convivir en lo Viejo/Alde Zaharrean Bizi desconocemos el contenido de la propuesta y su estado de tramitación, pero sí consideramos necesario hacer público que, en nuestra opinión, la instalación de terrazas en la calle Navarrería de Pamplona incumple lo dispuesto en el artículo 10 de la vigente Ordenanza de terrazas, que solamente permite su instalación en aceras, zonas peatonales, y plataformas con determinados requisitos. No tenemos que recordar al Ayuntamiento que la calle Navarrería de Pamplona no es peatonal y que por toda ella pueden circular y circulan vehículos a cualquier hora. Tampoco se encuentra en ninguno de los otros dos supuestos citados. Por ello pensamos que su instalación carece de cobertura legal.

Además, autorizar la instalación de terrazas en lo que es una calzada por la que circulan vehículos, nos parece como mínimo peligrosa... Quizás los responsables de tráfico del Ayuntamiento puedan decir algo al respecto.

Desde Convivir en lo Viejo/Alde Zaharrean Bizi, instamos a la alcaldesa de Pamplona, a su grupo, y al resto de grupos municipales a que desechen esta idea y adopten otras que son más sencillas como, por ejemplo, exigir el cumplimiento de la normativa vigente impidiendo el “botellín”, y el “botellón” arriba descritos. Exigir a todos el cumplimiento de la Ordenanza Cívica municipal (artículo 7) que impide molestar al vecindario también estaría bien y contribuiría, seguro, a mejorar la vida del vecindario del Casco Viejo que, como sabemos, tiene los mismos derechos que los demás ciudadanos de Pamplona, aunque a veces esto se olvide.

Itziar Gradín, presidenta Convivir en lo Viejo/Alde Zaharrean Bizi.