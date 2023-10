Burlada no me cobra impuestos

seis los meses que llevamos intentando pagar el impuesto municipal de plusvalías al Ayuntamiento de Burlada por la venta del piso de mi hermano. Se vendió el 28 de febrero. Fuimos al consistorio el 14 de marzo y quedamos a expensas de recibir la carta de pago. Y hasta hoy. Más de 180 días mirando el buzón en vano. Cada vez que llamamos para interesarnos, nos dicen lo mismo. Que la persona que tramita el impuesto está de baja y nadie más se puede encargar de ese departamento. Pasan ya delos meses que llevamosalpor la. Se vendió el 28 de febrero. Fuimos al consistorio el 14 de marzo y quedamos a expensas de recibir la carta de pago. Y hasta hoy. Más de 180 días mirando el buzón en vano. Cada vez que llamamos para interesarnos, nos dicen lo mismo.

Entretanto, lo más triste es que mi hermano falleció en junio. Y ahora necesitamos saldar el pago para hacer los trámites de la herencia. A este paso, se nos van a pasar los seis meses de plazo. Cada vez que he llamado al ayuntamiento, me he topado con un muro. Siempre la misma respuesta. Que nadie puede sustituir a ese funcionario en concreto. No entiendo esta falta de diligencia. Que una Administración ni siquiera se mueva para cobrar impuestos. Es una cantidad importante. Será que en el Ayuntamiento de Burlada van sobrados de ingresos.