"8 de octubre, de nuevo a Barcelona"

Tras el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y en plena ocupación del centro de Barcelona por manifestantes secesionistas, el día 3 se producía un primer brote de esperanza protagonizado mayoritariamente por unos más que valientes jóvenes que se manifestaron en defensa del orden constitucional. Por la noche, el memorable y contundente discurso del Rey fue el desencadenante del fracaso del golpe secesionista contra nuestra Constitución.

A los pocos días, el 8 de octubre de 2017, Sociedad Civil Catalana (SCC) organizó una de las más multitudinarias manifestaciones constitucionalistas en Cataluña. Cientos de miles de personas salieron a las calles para decir basta a la locura del “proces”. Cientos de miles de catalanes demostraron que en Cataluña no sólo hay nacionalistas, como de forma absurda o interesada tantas veces nos han querido engañar algunos partidos y medios de comunicación.

Los promotores de la intentona golpista fueron juzgados y condenados por delitos de sedición y malversación. En aquel entonces, Pedro Sánchez no sólo votó a favor de la aplicación del artículo 155, sino que dijo que se trataba clarísimamente de un delito de “rebelión”.

Pero ese mismo Sánchez, necesitado para llegar al gobierno de los votos de los secesionistas de ERC y de los “autoherederos” de ETA, no dudó en “cambiar de opinión” (ya sabemos que nunca miente) para conceder los indultos a los condenados, eliminar el delito de sedición del código penal y disminuir las penas para el delito de malversación que también afectaba a sus socios de gobierno. Esos socios que no sólo no se habían arrepentido, sino que reiteraron de forma manifiesta que lo volverían a hacer (“Ho tornarem a fer”). Y efectivamente ya podrán hacerlo en cualquier momento sin riesgo alguno.

Tras las reciente elecciones del 23-J, en un ejercicio de blanqueo tan indisimulado como denigrante para el Estado de Derecho, el presidente en funciones ha delegado en su vicepresidenta la negociación con un prófugo de la justicia que le exige la amnistía y el derecho a la autodeterminación para ser reelegido como presidente. Tras un nuevo “cambio de opinión”, Sánchez ya ha dicho que lo que ocurrió en 2017 fue un asunto político que no se debería haber judicializado.

La situación actual puede parecer a algunos menos grave que la de 2017, pero el peligro es mucho mayor ya que ese falso derecho de autodeterminación y esa amnistía, que todos los cargos del PSOE consideraban sin paliativos como anticonstitucional antes de las elecciones y que ahora aceptan sumisamente, supondría cancelar esos delitos dando así la razón a los prófugos y a los condenados, y admitiendo de hecho que lo que hicieron era justo y no fue un delito. La amnistía no es una concesión más. No es sólo una nueva vuelta de tuerca del chantaje que el presidente en funciones parece dispuesto a aceptar sin escrúpulo alguno para mantenerse en el poder. Supondría retirar su autoridad al Rey, que fue quien nos salvó del desastre con su discurso del 3-O, así como a los jueces, a los policías y a los guardias civiles que nos protegieron.

Como han dicho también socialistas históricos como Felipe González, Alfonso Guerra, Nicolás Redondo,,.. una amnistía supondría aceptar que el sistema democrático derivado de la Constitución del 78 no tiene validez, y que fue injusto juzgar a los sediciosos.

El próximo 8 de octubre, SCC organiza de nuevo una manifestación en Barcelona bajo el lema “No en mi nombre. Ni amnistía, ni autodeterminación”, en el aniversario de aquella histórica manifestación de 2017.

Es una cita ineludible para demostrar que los constitucionalistas no nos vamos a callar y que las calles son de todos, no sólo de esos secesionistas que las querían controlar al grito de “Las calles serán siempre nuestras” (Els carrers seran sempre nostres), algo a lo que estamos desgraciadamente acostumbrados en Navarra por culpa de los que durante décadas se han apoderado del espacio público y nos han querido silenciar con la amenaza, la extorsión y el crimen.

Sociedad Civil Navarra va a fletar autobuses para acudir a la manifestación de Barcelona, no sólo para defender el Estado de Derecho, sino también para defender a Navarra porque cuando además de la amnistía se negocie el derecho a la autodeterminación de Cataluña, que nadie dude que llegado el momento este gobierno, absolutamente a merced de sus chantajistas, estará dispuesto a entregar en bandeja de plata a Navarra al panvasquismo como moneda de cambio.

Digamos basta. Apoyemos en la medida de nuestras posibilidades a la difusión y al éxito de la manifestación de SCC del día 8 en Barcelona, y estemos preparados para hacer lo propio aquí cuando sea oportuno. Sociedad Civil Navarra no se callará.

Eduardo López-Dóriga Enríquez. Presidente de Sociedad Civil Navarra