100 días de Ayuntamiento, 7.000 días de ‘desayuntamiento’ en Erripagaña

El Gobierno de Navarra fue quien creó Erripagaña con terrenos del extrarradio de 4 municipios, pero fueron estos ayuntamientos (Burlada, Pamplona Egüés y Huarte) quienes aceptaron y en algún caso impulsaron este desarrollo residencial.

Si el Gobierno como padre biológico de la criatura ha dejado mucho que desear, no ha sido mejor la labor de los cuatro padres adoptivos. Se han limitado a cubrir las necesidades mínimas como alumbrado público, limpieza viaria o pavimentación de las vías públicas, con desgana y de mala manera, con muchas calles sucias, oscuras y con las aceras levantadas, con parcelas colmadas de escombros y maleza. El problema principal es que la criatura va a cumplir 20 años, y tiene otro tipo de necesidades. Erripagaña tiene records navarros en densidad de población (cerca de 17.000 habitantes por kilómetro cuadrado, y subiendo), población menor de 16 años (un 30%) y vivienda protegida (un 60%). Con semejantes cualidades, uno esperaría que fuera una zona especialmente dotada de servicios.

Nada más lejos de la realidad. No cuenta con centro de salud (ni siquiera se ha licitado su diseño), cuando tiene la misma población que Lezkairu y Ardoi juntos, barrios que ya cuentan con esta infraestructura. No tiene ninguna escuela ni colegio público. No dispone de ninguna infraestructura deportiva, más allá de un modesto skate park y dos pistas de baloncesto al aire libre que se inundan cada dos por tres y con una valla en estado lamentable. No disfruta de ningún tipo de dotación sociocultural, más allá de un local vecinal infradotado.

Los ayuntamientos no han desarrollado (ni siquiera planificado) ninguna dotación municipal de calado, pero es que ni siquiera han impulsado las dotaciones forales. Para la cesión del suelo del centro de salud, un mero trámite administrativo, el Ayuntamiento de Burlada tardó dos años, y ningún ayuntamiento ha pedido explicaciones al Gobierno por no cumplir el plan inicial de que estuviera para 2022. En el caso de la enseñanza 0-3, Burlada no ha desarrollado la escuela infantil que aparece en el PSIS, y no ha pedido que Educación acelere la construcción de la nueva escuela Egunsenti, lo que va a provocar un nuevo retraso hasta 2025. Y nadie ha hecho nada para que se hagan los colegios de educación primaria contemplados en el PSIS.

Los cuatro municipios han obtenido y siguen obteniendo pingües beneficios de Erripagaña a través de enajenación de suelo, tasas, contribuciones, impuestos y fondos forales, mientras que su nivel de inversión en el territorio ha sido ínfimo. Es la gallina de los huevos de oro que no quieren soltar hasta explotarla totalmente, por eso no han movido ni un pelo en solucionar la absurda situación administrativa de estar ‘desayuntados’ en cuatro municipios. En estos 100 primeros días de mandato los equipos de gobierno municipales se han reunido varias veces entre sí y con el Gobierno de Navarra (sin contar nuevamente con el vecindario, a pesar de solicitarlo continuamente), y han impulsado la mejora de la coordinación de los servicios de limpieza, jardinería, policía y movilidad. Loable esfuerzo. Pero toca recordarles que el retraso en las soluciones es de más de 7.000 días, y que a problemas extraordinarios, soluciones extraordinarias. Esperamos verlas en los próximos presupuestos municipales.

Alberto Errea Irisarri, secretario en representación de la Asociación de Vecinos/as de Erripagaña-ko Bizilagun Elkartea.