"Regreso doloroso al Sáhara"

El regreso de los niños y niñas saharauis a los campamentos de refugiados, en pleno desierto, es un momento doloroso para ellos, y también para las familias de acogida. Tras unas semanas de vacaciones en un entorno de paz y felicidad, completamente distinto al que están acostumbrados, regresan a una realidad que no han elegido ellos, pero que les ha tocado vivir. Las lágrimas de Leftam, de 9 años, o el llanto de Hassan en la despedida con sus familias navarras, son testigo del dolor con el que tienen que lidiar estos niños saharauis. Y, sin embargo, estos días junto a sus padres y hermanos “adoptivos” son, al mismo tiempo, de una dicha que no podrán olvidar a lo largo de sus vidas. Y no hay que olvidar el valor y la dedicación de unas familias que dan todo lo que tienen y más para hacer felices a unos niños vulnerables, en el exilio y en medio de una guerra.