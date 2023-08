"Solo hay dos posibilidades, o vivir del esfuerzo de tu trabajo o vivir del esfuerzo de los demás"

Ahora que UPN está en proceso de reflexión me gustaría aportar una visión práctica de la política económica según la veo yo. Los navarros crecimos en la cultura del trabajo y del ahorro. Primero porque aquí el que no trabaja es un falso. Y el ahorro porque éramos una sociedad agrícola y una mala cosecha no nos podía matar de hambre. Si Navarra es rica es por esta cultura y por la audacia (algunos piensan que temeridad) que tuvieron unos hombres como Huarte, Gortari y Urmeneta que imitaron la ley de desarrollo industrial española para que Navarra no quedara fuera del desarrollismo franquista. Las ayudas al establecimiento de empresas fueron el despegue de la industria. Y luego vinimos los de los pueblos a trabajar en las fábricas y liberar el campo de mano de obra sobrante. Sin este arranque económico seríamos una mezcla entre Soria y Huesca.

Posteriormente en democracia UPN fue el partido del desarrollo económico (business friendly que dicen los guais). Una región próspera puede permitirse unas buena sanidad y educación. Ojo, pública y privada. Sin despreciar a la privada como hacen ahora. ¿qué es eso de criticar y demonizar burdamente al sector privado? Esto forma parte de un movimiento claramente totalitario por el que todo tiene que estar dentro del Estado y nada fuera de él, como decía Mussolini (este sí que era fascista). Lo que se debe hacer es fomentar la competencia. Primero porque un monopolio es un horror, ya sea público o privado, y segundo porque la competencia hará que todos se espabilen por no quedar atrás. Nadie puede permitirse ser incompetente porque desaparece. Y el ciudadano podrá elegir más y a mejor precio.

Los gobiernos del progreso se dedican a legislar derechos (olvidando las obligaciones) es como poner al burro detrás del carro. Mirad ejemplos en todas esas democracias latinoamericanas donde las leyes son papeles que otorgan el paraíso en la tierra a sus súbditos. Lástima que se les cae el castillo de naipes por la vía de la emigración. Son votos con los pies que se largan tan rápido como pueden, siempre que no estén secuestrados por un régimen comunista, claro. Ahora vivimos en la era del progresismo y de no dejar a nadie atrás (lema de los Marines americanos, por cierto). Somos una sociedad cristiana, por lo menos desde el punto de vista cultural, por eso nos suena bien eso de ayudar a los demás. Pero de ayudar a que vivan de las subvenciones hay un gran trecho. Dar dinero solo retrasa la solución. Y no solo la solución para el prójimo necesitado, incluso ya se demostró, en la ayuda al tercer mundo como argumentó con datos el premio Nobel de Economía Angus Deaton. A ver, ¿qué padre quiere que sus hijos vivan de las ayudas del estado? Y ¿por qué vemos bien que haya tantas ayudas a personas?

Acaso no sabemos todos aquello de “no le des un pez porque cenará hoy, enséñale a pescar y no volverá a pasar hambre”. Por cierto, llevo muchos años colaborando con la formación para el empleo, curiosamente cada vez hay más necesitados pero menos alumnos, y de los pocos que hay, una parte importante, son los que vienen obligados para que no les quiten la ayuda que reciben por no trabajar. Mientras tanto tengo un cliente empresa de transporte que se vuelve loco para encontrar camioneros pagando casi 2.500 € al mes y no hay manera. Mirad por curiosidad la demanda de este y otros puestos y os daréis cuenta la gran cantidad de empleos que no se cubren. Podríamos hablar aquí de la vocación, que viene de vocatio, llamada en latín, así que los que quieran encontrar empleo que abran los oídos y busquen de lo que hay. Mira joven, si estudias lo que te da la gana no pretendas luego que la sociedad te dé trabajo de lo tuyo. Observa qué se te da bien y escucha la llamada. Hablemos claro, ya vale de dejarnos avasallar con estos progres organizados que pretenden silenciarnos señalándonos como fachas. Si supieran que es facha se darían cuenta de que en realidad eso les describe más a ellos. A ver, solo hay dos posibilidades, o vivir del esfuerzo de tu trabajo o vivir del esfuerzo de los demás. ¿Qué eliges?

Así las cosas, me gustaría ver un UPN liberal que busque en sus raíces de la cultura navarra. Recordad a vuestros padres y abuelos, con que alegría trabajaban por un futuro mejor para sus hijos. Qué bien lo han hecho y qué agradecidos debemos estar de ser sus descendientes. Viva Navarra y que vivan los navarros de bien.

Carlos Medrano Sola. Economista en www.eximiaconsultores.com