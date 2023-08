Un discurso que necesita de hechos

María Chivite tomó ayer posesión como presidenta del Gobierno de Navarra, después de prometer su cargo en el atrio del Parlamento foral. Tras un discurso de grandes palabras y promesas, la presidenta necesita refrendar cada una de las líneas remarcadas en su reflexión pública con hechos. Consciente de que preside un Gobierno en minoría, sabe que solo con diálogo puede llevar la legislatura a su fin, cumpliendo con sus compromisos. Pero diálogo, no solo con quienes comparte el gobierno, porque hay un importante número de navarros que no votaron a esas siglas y tienen el mismo derecho a estar representados por unas políticas en las que quepan todos. Este es el verdadero desafío del Gobierno de Chivite, gobernar para todos, con independencia de su color político, de si votaron a los partidos del gobierno o a los de la oposición. No se entendería que no se contase con UPN, el primer partido navarro, para sacar adelante los retos que la presidenta puso ayer sobre la mesa: la reindustrialización de Navarra, el fortalecimiento del sistema público de salud y de la atención primaria, políticas de empleo, la protección del autogobierno, la cobertura social a familias vulnerables, etc. Resultaría preocupante que Chivite renunciara al apoyo que le ofrecen los regionalistas, para echarse en los brazos de EH Bildu, heredera de una fuerza política antidemocrática. Dejar que la izquierda abertzale siga siendo la llave de la política foral es una realidad que concuerda más con el interés político que con la coherencia de un partido que se dice constitucionalista.