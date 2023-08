Un gobierno vinculado a EH Bildu

Los resultados electorales del pasado 28 de mayo presagiaban la repetición de la fórmula de gobierno que durante cuatro años ha presidido María Chivite. Y que el próximo fin de semana se consumará con la investidura de la candidata socialista. Será un gobierno en minoría del PSN, Geroa Bai y Contigo Navarra, que estará en manos EH Bildu, formación que le va a prestar sus votos para la elección de Chivite, y que será nuevamente decisiva para la gobernabilidad de la Comunidad foral. Aunque durante la última legislatura, tanto el partido de Chivite como el de Otegi han hecho todo lo posible por blanquear el pasado de la izquierda abertzale, la realidad es que sigue sin dar el paso exigido para poder considerar a EH Bildu como una organización plenamente democrática. No todo puede esconderse bajo el paraguas del progresismo, menos a partidos que siguen sin condenar la violencia terrorista y aspiran a la integración de Navarra en una Euskal Herria independiente. Y a pesar de ello, el Partido Socialista y María Chivite han preferido a EH Bildu como compañero de viaje para afrontar los importantes retos que esta comunidad tiene en el horizonte más cercano. Ha renunciado, además, a la posibilidad que le brindaba UPN, el partido mayoritario de Navarra, de prestarle su apoyo para que no tuviese que contar con la izquierda abertzale. Por tanto, nadie ha obligado a Chivite a vincular su proyecto de gobierno con EH Bildu. La dirección socialista ya ha anunciado que en los próximos días se reunirán con los representantes de Bildu para darles a conocer el programa pactado, como socios necesarios. El PSN ha optado por el camino más inestable y solo el paso de los meses dirá hasta qué punto el nuevo Ejecutivo tripartito dispondrá de la autonomía suficiente como para sortear las reivindicaciones que desde el mundo abertzale exigirán en materia educativa, política lingüística, obras públicas, etc.