"¿Se puede vivir sin dinero?"

Ahora que han pasado las elecciones podemos reflexionar con algo más de tranquilidad a cerca de la situación económica de España. El reto mayor es el enorme endeudamiento junto con el aviso del Banco Central Europeo (BCE) de que retira su financiación. Tenemos la deuda pública en el 113% del PIB, quizá se entienda mejor este dato si vemos que la deuda por cada español es superior a 31.000 € y subiendo. Mientras, el Estado tiene récords de recaudación, gracias a la subida de impuestos y a la inflación, que no han deflactado. En marzo de 2022, el Estado pagaba el 1,53% de intereses por la deuda, hoy supera el 3%. Cabe recordar que cuando accedió al gobierno Rajoy la deuda pública española superó el 7% de interés anual, hasta que llegó el rescate bancario. Esto supone que en 2023 tendremos que pagar 40.000 millones de euros en intereses. ¿Qué se puede comprar con esa cantidad de dinero? La verdad es que tanto número puede despistar si no lo comparamos con algo. Esta cantidad en intereses es un tercio del coste de las pensiones (120.000 Mill. €), siendo las pensiones la mayor partida de gasto público.

Como economista no debo ni puedo adivinar el futuro, como un médico tampoco sabe si a su paciente le va a dar un ataque al corazón. Aunque se puede prever un mal desenlace si el paciente tiene tensión alta, fuma, bebe, vida sedentaria… Hasta ahora, el BCE nos ha financiado sin miramientos. Cuando se creó se prohibió expresamente en sus estatutos que esto sucediera, pero luego se les ha olvidado. Han organizado un sistema en el que cada Estado vende su deuda a la banca (principalmente) y a particulares de su país, y luego el BCE financia a la banca casi gratis. De esa forma, la banca hace “carry trade”, es decir, compra deuda de su país con el dinero del BCE y se lleva una pequeña comisión, que multiplicada por esa ingente cantidad de dinero supone un pellizco bien interesante. El caso es que este sistema ha inflado el balance del BCE, es decir, que tiene una barbaridad de deuda, la cual ha provocado la inflación que primero negaron, luego dudaron, luego dijeron que era transitoria, y ahora se alarman alertando que es pegajosa. ¿Dónde queda la confianza en esta institución? Ahora, tarde y mal, quieren recortar la financiación de los Estados miembros. Esto va a afectar a unos de distinta forma que a otros, porque así como los gastadores (nosotros, Italia, Francia…) tenemos mal panorama, otros (Alemania, Países Bajos…) no creo que tengan mucho problema en pasar a financiarse en los mercados. Los mercados, esos malvados que nos van a pedir un interés muy alto para financiarnos. Quizá sea el argumento que usen algunos políticos para culpar de su situación al capitalismo salvaje. Es el comodín que nunca falla. Y usted, ¿qué interés le pediría a España?

Yo planteo dos escenarios; en el primero el BCE sigue financiando, lo que provocará más inflación. La inflación es la pérdida de valor de la moneda. Una moneda de menos valor reduce nuestro ahorro, e incrementa el coste de la vida. Para el Estado tiene ventajas; no le cuesta nada hacer más moneda, van a recaudar más y además va a devolver su deuda con una moneda de menor valor. El segundo escenario es que el BCE cumpla su palabra y deje de financiarnos, eso provocaría un incremento de los costes de la deuda que podrían duplicarse o triplicarse. Como hemos visto antes, esto podría provocar una situación de quiebra real. Las distintas administraciones públicas nos quitan más del 40% de la renta anual generada por todos los actores de la economía. ¿Subirán ese porcentaje? ¿Habrá recortes? ¿Harán las dos cosas? Esto no lo sé, pero, visto lo visto, creo que subirán más los impuestos, esa presión a la economía productiva pasará factura mediante el desincentivo a la inversión y al trabajo. ¿Cómo va a prosperar una sociedad así? Que inviertan ellos, que diría Unamuno.

El otro día leía un artículo sobre partes del cuerpo que no necesitamos para vivir. La relación incluía los conocidos como las amígdalas, la vesícula, o el apéndice y me llevé alguna sorpresa como que se puede vivir con solo la mitad del cerebro. Y yo pensé en si se puede vivir sin dinero. Si bien es cierto que hay cosas mucho más importantes que el dinero en la vida, hay una época, como es la jubilación, en la que estamos más indefensos. Los jubilados no pueden trabajar, tienen más gastos por su salud, limitaciones físicas… ¿qué pasará con las pensiones dentro de 3 años? ¿y dentro de 5? Y es que lo que es importante, económicamente hablando, es que nos dure el dinero más que la vida.

Carlos Medrano Sola. Economista en ww.eximiaconsultores.com