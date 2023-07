A muchos ciclistas les hace falta un curso de pictogramas

Lo primero decir que no va dirigido a todos los ciclistas, pero sí a muchos que al parecer tienen problemas con su interpretación. Cuando vemos un muñequito subido en una bicicleta, todo el mundo sabe que es un carril bici, y aunque no lo ponga no pueden o no deben circular peatones, motocicletas o coches. De la misma manera cuando hay un muñequito en actitud de correr indica eso, que es un circuito para corredores y aunque no lo indique expresamente no pueden o no deben circular bicicletas etc... pero al parecer esta segunda parte hay muchos ciclistas que no la entienden.

Como además al parecer tampoco tienen conocimientos de inglés, pediría a los responsables de la Universidad de Navarra que en los carteles, donde pone “Circuito de Running”, lo pongan en castellano “ Circuito para Correr”, a ver si así conseguimos algo. A diario me cruzo con estos ciclistas y no digo nada. Pero, claro, que vengan tocando el timbre para que me aparte y encima me discutan. Pues eso, por lo menos un poco de educación y respeto.

Como digo al principio, esta carta va dirigida exclusivamente a los que no son capaces de interpretar un pictograma, no saben inglés o les falta educación.