Y Yolanda, planchando

Se las prometía muy felices, y salió trasquilado. El batacazo de Sánchez en su debate con Feijóo empeoró las perspectivas del PSOE para las elecciones, según la mayoría de encuestas. Todas menos el CIS del inefable Tezanos, claro, inasequible al desaliento en su bochornoso quehacer de tirar por tierra el prestigio del organismo público. El líder socialista no se debe fiar mucho de los datos cocinados que le pasan, y ha dado la cara estos días, además de en el debate a tres del miércoles, en distintos mítines. Entre las apelaciones al voto útil, se le coló al presidente en Barcelona un mensaje para las mujeres. Según Sánchez, si no van a las urnas estarán cumpliendo el deseo de quienes creen que su papel está en la casa. Y Yolanda Díaz, planchando. Hay mensajes que resultan un insulto a la inteligencia. Y también a todas las mujeres y hombres que ante una cita electoral toman sus decisiones con libertad. De eso va la democracia. Le guste o no a Sánchez, harán lo que les venga en gana.