Retrato de las peñas

Que las peñas de Pamplona son parte fundamental de los Sanfermines es sabido. Que sin ellas los Sanfermines serían otros, también. Pero que están colonizadas por el radicalismo no es noticia. Les gusta politizar la fiesta. Y salir en una foto con la alcaldesa de Pamplona, si esta no pertenece al mundo rancionacionalista, es motivo de crítica y dimisión. Por esa foto, junto a Cristina Ibarrola, ha tenido que irse el presidente de la federación. Las peñas sanfermineras son importantes, pero la fiesta es mucho más que peñas. Y, sobre todo, mucho más plural que lo que quieren hacer ver. Por cierto, también cobran del Ayuntamiento. Y un año más, hacen su particular balance. Se quejan de las agresiones, pero denuncian "la excesiva presencia policial uniformada". Todo un compendio de racionalidad. Y en su neutral evaluación se vuelven a olvidar de los graves insultos a algunos de los representantes públicos en la calle Curia. No es amnesia, es sectarismo.