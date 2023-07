22 años de un asesinato

Han pasado 22 años desde el asesinato de José Javier Múgica Astibia, vecino de Leitza, por la banda terrorista ETA. Lo mataron por sus ideas. Cada año, familiares, vecinos y amigos recuerdan el 14 de julio al que fuera concejal de UPN. Lo que muchas personas quizás no recuerden es que fue asesinado por orden del entonces jefe de ETA, Francisco Javier García Gaztelu Txapote, cuyo nombre está siendo protagonista en esta campaña electoral. Fue condenado por la justicia por su participación en el asesinato de José Javier Múgica y otros crímenes. Veintidós años después de su muerte, el cinismo de EH Bildu no tiene fin. Su portavoz en el Congreso de los diputados, Mertxe Aizpurua, califica de indigno que se use el lema “Que te vote Txapote” y dice que hay que respetar a las víctimas. Lo que tienen que hacer los representantes de Bildu es condenar a ETA y pedir perdón a las familias.