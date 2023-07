Parálisis negociador en Navarra

La presidenta y candidata socialista, María Chivite, no tiene prisa para negociar de nuevo un gobierno con Geroa Bai y Contigo Navarra, y el apoyo necesario de EH Bildu para ser proclamada presidenta y aprobar las principales leyes de la legislatura. El próximo 23 de julio es la frontera, con el objetivo de no perturbar el voto en las elecciones generales. Pero ya sea antes o después, todos los actores han dejado meridianamente claro que esta es la fórmula a repetir, a pesar de la reiteración del presidente Sánchez de que la izquierda abertzale no es socio de gobierno, con el fin de marcar una distancia que en la realidad no ha existido. No es necesario formar parte del consejo de ministros si se es determinante para aprobar presupuestos, leyes básicas o estás obligado a pagar un precio por el apoyo dado. Y en Navarra, el PSN necesitan a Bildu para poder gobernar.