Agresiones de origen machista

Las agresiones sexuales en acontecimientos festivos como los Sanfermines se están convirtiendo en un dato más entre los delitos habituales de las fiestas: peleas, apuñalamientos, robos de móviles... y agresiones sexuales. En lo que llevamos de Sanfermines se han denunciado 15 agresiones sexuales a mujeres y se han detenido a 11 hombres como presuntos agresores. Son números que no se pueden admitir. Es cierto que antes, hace años, también ocurrían este tipo de delitos y que no se denunciaban porque no existía la concienciación social que hay ahora, pero desgraciadamente, no todos han asumido el respeto que debe tenerse a cualquier persona, sea del sexo que sea. Ninguna sociedad avanzada y consciente de lo que representa el respeto a los derechos humanos puede habituarse a estas agresiones de origen en el machismo.