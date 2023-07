Estrategias contrapuestas

El presidente Pedro Sánchez, candidato a la reelección, expuso el viernes el programa socialista para el 23-J reiterando su solicitud de cuatro años más para consolidar lo conseguido por sus gobiernos desde 2018. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, insiste en poner punto final a la andadura sanchista con el propósito de echar abajo parte de su acción legislativa pero, sobre todo, acabar con su forma de hacer política. Pero sobre el guión propuesto por ambos incluso desde antes de que se conocieran los resultados del 28 de mayo, cada día se anotan nuevos debates y se idean nuevas estrategias de campaña. Así lo indica, por ejemplo, la llamada de Sánchez a los votantes para agitar el miedo a la extrema derecha. Revelan que Sánchez quiere confrontar no con un eventual cambio de Gobierno, sino con la involución de la que Feijóo sería rehén. Aunque hasta el 23-J no estará claro si esos giros de guion serán suficientes para instaurar un marco más conveniente para el sanchismo, a sabiendas de que el PSOE cuenta con el apoyo de quienes en su día invistieron a Sánchez aunque éste lleve mes y medio haciendo como que no les conoce. Frente a la manifiesta agitación electoral de Sánchez, Feijóo modula su confianza en la inercia del cambio político operado el 28-M con gestos orientados a destacar la ventaja obtenida. Agitarse como Sánchez sería tanto como dar por perdida esa ventaja. Pero aunque la confusión generada por los acuerdos y desacuerdos de las organizaciones territoriales del PP con Vox puedan responder a una ambigüedad calculada, el aspirante a la Moncloa corre el riesgo de poder quedar atenazado entre Sánchez y Abascal en el último tramo de una carrera que no puede dar por ganada pensando que la impasibilidad le permitirá atraer tanto votos del PSOE como de Vox. El debate televisivo que mañana situará a Feijóo frente al actual presidente dará de nuevo inicio a otra campaña, cuyo resultado final dependerá también de que el PP coloque a Vox en un sitio.