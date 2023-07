Osasuna no merece este castigo

Los peores presagios sobre la participación del Club Atlético Osasuna en la competición europea se han hecho realidad. El Comité de Apelación de la UEFA ha decidido excluir de la Conference League al equipo navarro, dando por bueno el dictamen inicial de los inspectores del Comité de Control, Ética y Disciplina del organismo europeo. Después de una temporada deportiva histórica para el club, con la disputa de la final de la Copa del Rey y la clasificación para el torneo europeo, los méritos del equipo sobre el césped se ven truncados por una decisión injusta que puede rebatirse con argumentos de calado. El hecho de que Osasuna se viera implicado hace diez años en amaños de partidos por parte de exdirectivos de la entidad rojilla, un asunto sentenciado ya por el Tribunal Supremo, con condenas para los exmandatarios que cometieron las irregularidades y exculpando al club de toda responsabilidad penal, debería haberse tenido en cuenta por la UEFA. Sin embargo, los miembros del Comité de Apelación no han valorado las alegaciones presentadas por la entidad el pasado viernes y han reafirmado el dictamen de los inspectores. Osasuna hará bien en llegar hasta el final, porque cuenta con la convicción de que se está cometiendo un atropello con un equipo y una directiva, que lejos de tapar los trapos sucios de una época infausta, colaboró de manera activa para aclarar lo sucedido. Osasuna ya ha anunciado que continuará desplegando todos los instrumentos legales a su alcance y el próximo paso será recurrir al TAS para defender sus derechos ante la UEFA. Quizás, el peso de Osasuna en los organismos deportivos europeos no es el que tienen otros clubes, como el caso del Barça, implicado también en un proceso muy turbio, y que de momento no ha sido penalizado por la UEFA. Pero el esfuerzo del club rojillo desde 2015 por la limpieza de la competición y por recuperar la buena imagen no merece un castigo tan cruel.